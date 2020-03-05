Из-за коронавируса белорусы отказываются от путешествий. Эксперты опасаются коллапса в туротрасли

Источник материала: Tut.by

Республиканский союз туристических организаций Беларуси (РСТО) опубликовал открытое письмо. Туркомпании уверены, что из-за ситуации с коронавирусом вся отрасль под угрозой: люди отменяют туры не только в страны, где зафиксирована вспышка вируса, но и в целом отказываются от поездок за границу. Белорусские гостиницы отказываются заселять туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана.



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— Анализ ситуации говорит о том, что властям и туристическому бизнесу следует совместно разработать адекватные меры по пресечению панических настроений и спокойному реагированию на реальную обстановку. Туристическая отрасль страны, как и другие отрасли экономики, находятся под угрозой! — говорится в открытом письме РСТО. — Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Всемирная туристская организация, ни другие компетентные организации не выдали рекомендации воздерживаться от перемещений и туристических поездок. ВОЗ контролирует ситуацию и сделал официальное заявление об отсутствии необходимости аннулировать или вносить изменения в планы путешествий.

В РСТО отмечают, что на фоне рекомендаций Министерства спорта и туризма воздержаться от поездок в Китай, Италию, Иран и Южную Корею белорусские туристы начали отказываться от поездок не только в эти страны, но и приостановили бронирование туров по другим направления. Однако, в опубликованном документе Минспорта и туризма нет запрета на путешествия, а есть только рекомендации.

— Но они, к сожалению, выданы не на конкретный срок, а в бессрочном варианте. Это усугубляет ситуацию, — пишет РСТО. — Уже начались попытки аннуляций и отказы от ранее забронированных туров не только на текущие даты, но и на более поздний период (конец лета, осень) в различные страны.

РСТО сообщает, что в случае аннуляций белорусским операторам и агентам необходимо возвращать деньги В то же время перевозчики не остановили выполнение полетных программ и не возвращают деньги за проданные билеты. Зарубежные партнеры также не готовы возвращать средства за ранее забронированные туры и выставляют штрафные санкции. Страховка от невыезда, как выяснилось, в случае с коронавирусом и карантином также не работает.

— В результате белорусские турфирмы остались один на один с возникшей проблемой.

По мнению международных структур в области здравоохранения и туризма, в настоящее время большинство стран безопасно, заявление о карантине и форс-мажоре сделал только Китай. Из-за отсутствия полной и убедительной информации о ситуации в мире, несогласованных действий, искусственного нагнетания возникшей ситуации в СМИ, туристическая отрасль в Беларуси, вслед за Россией, подведена к состоянию серьезного коллапса. Обстановка накаляется с каждым днем, и последствий на сегодняшний день не может просчитать никто, — говорится в открытом письме.

В РСТО считают, что не лучше обстоят дела и во въездном и внутреннем туризме.

— Экспорт туристических услуг в Беларуси также оказался под угрозой. В частности, ряд столичных отелей разослал письма туроператорам об отказе размещения туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Группы и индивидуальные туристы из названных стран не могут быть размещены, согласно сделанным бронированиям, а неустойки опять-таки ложатся на отечественных операторов. На фоне невыработанного общего подхода и адекватной оценки в Беларусь массово аннулируют груповые туры туристов не только из Европы, но также из России. Убытки несут гостиничные предприятия Минска и других городов, падают экономические показатели районов и региональных объектов туристической инфраструктуры. Под угрозой деятельность национального перевозчика. Ведомственные структуры рассылают рекомендации, ухудшающие репутацию Беларуси как страны благоприятной для путешествий. Белорусские музеи, отели, другая инфраструктура уже страдают от отсутствия клиентов, в то же время, опасной эпидемической ситуации в нашей стране нет, — говорят в РСТО.

Республиканский Союз туристических организаций призывает туристов не поддаваться панике, а СМИ — с осторожностью относиться к публикациям, касающимся коронавируса.

— Также призываем все заинтересованные ведомства — Министерство здравоохранения, Министерство спорта и туризма, Министерство экономики, авиаперевозчика «Белавиа», Министерство иностранных дел, общественные объединения в сфере туризма — совместно выработать меры по урегулированию ситуации, чтобы не допустить коллапса в экономике в целом, и в белорусском туризме в частности, — резюмируют в открытом письме.

РСТО объединяет 40 туристических организаций, ведущих национальных туроператоров и турагентов страны. Это старейшая общественная организация в сфере туризма, созданная 18 лет назад.

Ситуация с коронавирусом

Общее число зараженных коронавирусом вне Китая на сегодня достигло 12 668 человек в 76 странах. Количество летальных исходов за сутки составило 48. За пределами Китая жертвами коронавируса стали 214 человек. За последние сутки зараженных коронавирусом выявили в Польше, Аргентине, Чили и Украине. В Италии, в которой уже 3089 человек заразились коронавирусом, с 5 марта закрывают все школы и университеты из-за распространения коронавируса. В Китае число случаев заражения новым коронавирусом с момента вспышки составляет 80 409 человек. 52 045 (2189 за сутки) человек выздоровели и были выписаны из больниц, 3012 человек стали жертвами коронавируса. В ООН отмечают , что вспышка коронавируса COVID-19 только в феврале привела к экономическим потерям в размере 50 млрд долларов.

По данным на 4 марта, в Беларуси зарегистрировано шесть случаев коронавируса . Четыре — в Минске, два — в Витебской области. На контроле по коронавирусу в Беларуси находятся 14,5 тысячи человек .