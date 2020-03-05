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В центре Витебска дворник спас сову от стаи ворон
05.03.2020 12:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре Витебска, в парковой зоне на улице Доватора, стая ворон атаковала длиннохвостую неясыть. От неминуемой гибели ее спас дворник. Сейчас птицу выхаживают в зоопарке,
Дворник Виктор Сорокин увидел, что обессилевшая сова отбивается от стаи ворон, взял птицу в руки (специалисты не рекомендуют повторять этот опасный трюк) и позвонил начальнику ЖЭУ-1 Дмитрию Матюшу. Тот приехал с коробкой — и сову повезли в зоопарк.
Здесь птицу осмотрел ветеринар.
— Сова очень ослаблена. Если бы это было не так, вряд ли бы взрослая птица позволила взять себя в руки. Сделаем все, чтобы ее выходить, — сказала директор зоопарка Ирина Орлова.
Витебский орнитолог Владимир Ивановский говорит, что совы прилетают в город каждый год, только в 2019-м было известно о трех случаях. Несмотря на теплую зиму, видимо, им не хватает корма: основу рациона составляют мыши.
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В центре Витебска - в парковой зоне на улице Доватора, стая ворон атаковала длиннохвостую неясыть. От неминуемой гибели ее спас дворник.
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