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В БНТУ рассказали о госпитализированных из-за коронавируса студентах: «Жалуются только на скуку»
05.03.2020 12:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Под наблюдением врачей остаются 28 студентов БНТУ. Об этом порталу вуза
По словам Алексея Белого, сейчас под наблюдением врачей находится 28 человек, чувствуют они себя хорошо. Единственное, на что жалуются — скука.
— Их перемещение ограничено палатой, — уточнил он. — У всех, конечно, есть телефоны с Интернетом, но и он, рано или поздно, надоедает. Некоторые из преподавателей смогли взять с собой ноутбук и работают прямо оттуда. Студенты, имея доступ в Интернет, тоже продолжают дистанционно получать образование, как и их однокашники в общежитиях. Разговаривал с самим Парсой — на здоровье не жалуется, говорит, что все у него хорошо. Переживает немного за учебу, но мы его уверили, что он нагонит по программе и все сдаст. Еще переживает, что другие люди из-за него — косвенно — попали в больницу. Естественно, они там никак не пересекаются, и он просил передать свои пожелания, чтобы ребята быстрее поправлялись.
Как рассказал замдекана, из больницы уже выписали семь студентов и одного преподавателя, которые не контактировали с Парсой. Результаты их анализов показали, что они здоровы. Тем же, кто напрямую общался с иранцем, останутся под наблюдением еще 14 дней вне зависимости от результатов анализов.
Напомним, утром 28 февраля стало известно, что у иранского студента механико-технологического факультета БНТУ Голами Парса Голамреза выявили
Так как занятия в БНТУ
По данным Минздрава на 4 марта в Беларуси зарегистрировано шесть случаев Минске, два — в Витебской области">коронавируса. Четыре в Минске и два — в Витебской области.
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По словам Алексея Белого, сейчас под наблюдением врачей находится 28 человек, чувствуют они себя хорошо. Единственное, на что жалуются - скука.
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