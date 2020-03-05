В БНТУ рассказали о госпитализированных из-за коронавируса студентах: «Жалуются только на скуку»

Источник материала: Tut.by

Под наблюдением врачей остаются 28 студентов БНТУ. Об этом порталу вуза рассказал заместитель декана механико-технологического факультета БНТУ Алексей Белый. Именно на этом факультете учится иранский студент Голами Парса Голамреза, который стал первым человеком в Беларуси, у которого был выявлен коронавирус.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

По словам Алексея Белого, сейчас под наблюдением врачей находится 28 человек, чувствуют они себя хорошо. Единственное, на что жалуются — скука.

— Их перемещение ограничено палатой, — уточнил он. — У всех, конечно, есть телефоны с Интернетом, но и он, рано или поздно, надоедает. Некоторые из преподавателей смогли взять с собой ноутбук и работают прямо оттуда. Студенты, имея доступ в Интернет, тоже продолжают дистанционно получать образование, как и их однокашники в общежитиях. Разговаривал с самим Парсой — на здоровье не жалуется, говорит, что все у него хорошо. Переживает немного за учебу, но мы его уверили, что он нагонит по программе и все сдаст. Еще переживает, что другие люди из-за него — косвенно — попали в больницу. Естественно, они там никак не пересекаются, и он просил передать свои пожелания, чтобы ребята быстрее поправлялись.

Как рассказал замдекана, из больницы уже выписали семь студентов и одного преподавателя, которые не контактировали с Парсой. Результаты их анализов показали, что они здоровы. Тем же, кто напрямую общался с иранцем, останутся под наблюдением еще 14 дней вне зависимости от результатов анализов.

Напомним, утром 28 февраля стало известно, что у иранского студента механико-технологического факультета БНТУ Голами Парса Голамреза выявили корон а вирус . Студентов и преподавателей, которые могли с ним контактировать, экстренно госпитализировали .

Так как занятия в БНТУ отменены , студенты обучаются дистанционно. На странице МТФ университетского сайта размещены учебные материалы для всех групп факультета, плюс задания по преддипломной практике, которую пришлось перенести. Каждый день в общежития приходят преподаватели по разным дисциплинам и студенты могут задать им вопросы. 12 марта планируется провести онлайн-вебинар по материаловедению.

По данным Минздрава на 4 марта в Беларуси зарегистрировано шесть случаев Минске, два — в Витебской области">коронавируса. Четыре в Минске и два — в Витебской области.