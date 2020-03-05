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Лида, Могилев, Витебск. Узнали, куда пойдут автобусы с автовокзала «Восточный»
05.03.2020 13:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Через пару недель в Минске заработает автовокзал «Восточный», который стоял без дела почти четыре года. Его возвращают к жизни, чтобы немного разгрузить автовокзал «Центральный», где
Открытие пассажирского терминала на «Восточном» предварительно
Междугородние маршруты (уже точно)
О том, какие междугородние маршруты перевозчика «Минсктранс» планируют отсюда пустить, TUT.BY рассказали на предприятии «Столичный транспорт и связь».
Городские и пригородные (пока не точно)
На сайте «Минсктранса»
Вот они:
Однако на предприятии «Столичный транспорт и связь» сообщили, что список городских и пригородных маршрутов пока не согласован.
Напомним, «Восточный» закрыли в 2016 году, чтобы
В 2017 году его хотели перепрофилировать его под выставочный комплекс взамен «БелЭкспо». Реконструировать здание должно было коммунальное унитарное предприятие «Минсквнешторгинвест», которое принадлежит Мингорисполкому. Депутаты даже включили этот объект в инвестпрограмму города на 2018-й, но потом исключили. Открывать на его месте выставочный комплекс также передумали. Деньги решили направить на школы и детские сады.
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Открытие пассажирского терминала на «Восточном» предварительно запланировали на 20 марта.
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