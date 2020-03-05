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Лида, Могилев, Витебск. Узнали, куда пойдут автобусы с автовокзала «Восточный»

05.03.2020 13:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Через пару недель в Минске заработает автовокзал «Восточный», который стоял без дела почти четыре года. Его возвращают к жизни, чтобы немного разгрузить автовокзал «Центральный», где не предусмотрели места для отстоя автобусов. Вот что говорят транспортники про маршруты «Минсктранса», которые пойдут с «Восточного».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Открытие пассажирского терминала на «Восточном» предварительно запланировали на 20 марта. Он будет задействован пока всего на 30% от мощности.

Междугородние маршруты (уже точно)

О том, какие междугородние маршруты перевозчика «Минсктранс» планируют отсюда пустить, TUT.BY рассказали на предприятии «Столичный транспорт и связь».

Маршрут Время отправления с автовокзала Дни
№ 7403-Э Минск — Любча 9.20 суббота, воскресенье
№ 7404-С Минск — Новогрудок (через Столбцы) 11.30 ежедневно
№ 7405 Минск — Санаторий «Радон» 6.10, 8.20 ежедневно
№ 7402-Т Минск — Лида 8.00 все дни, кроме субботы
13.10 ежедневно
№ 7402-Э Минск — Лида 8.00 суббота
7604-Т Минск — Могилев 9.30 пятница, воскресенье
№ 7604-Э Минск — Могилев 9.30 суббота
№ 7204-С Минск — Витебск 9.15 суббота, воскресенье
№ 7205-С Минск — Новополоцк 11.50 пятница, воскресенье
№ 7206 Минск — Поставы 7.20 суббота, воскресенье

Городские и пригородные (пока не точно)

На сайте «Минсктранса» опубликован список городских и пригородных автобусов, которые собираются отправлять с автовокзала «Восточный» с 20 марта.

Вот они:

  • городские автобусы № 110, 110А, 112С, 160, 160А, 161,161А, 161С, 168, 168А;
  • пригородные автобусы № 270 «Минск — Мачулищи», № 281 «Минск — Кайково», № 296 «Минск — Дубовый Лес», № 308 «Минск — Дергаи», № 323 «Минск — Дудутки», № 327 «Минск — Бардиловка», № 375 «Минск — Парк «Великий Камень», № 434 «Минск — санаторий «Волма».

Однако на предприятии «Столичный транспорт и связь» сообщили, что список городских и пригородных маршрутов пока не согласован.

Напомним, «Восточный» закрыли в 2016 году, чтобы увеличить загрузку автовокзала «Центральный» на улице Бобруйской. Здание вокзала простаивало несколько лет. Сначала его пытались продать на аукционе — это ни к чему не привело.

В 2017 году его хотели перепрофилировать его под выставочный комплекс взамен «БелЭкспо». Реконструировать здание должно было коммунальное унитарное предприятие «Минсквнешторгинвест», которое принадлежит Мингорисполкому. Депутаты даже включили этот объект в инвестпрограмму города на 2018-й, но потом исключили. Открывать на его месте выставочный комплекс также передумали. Деньги решили направить на школы и детские сады.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Открытие пассажирского терминала на «Восточном» предварительно запланировали на 20 марта.
 
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