Белорусы узнали о новых нормах беспошлинного ввоза в страну товаров для личного пользования

Источник материала: Газета Авангард

Уточнены нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, приобретаемыми гражданами стран ЕАЭС за границей.

Соответственно, это касается и белорусов, поскольку республика входит в состав Евразийского экономического союза.





Речь идет как о ввозе товаров для личного пользования, так и об их доставке путем пересылок в международных почтовых отправлениях на территорию ЕАЭС.

Интернет-источники отмечают, что порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС продукции данной категории регулируется главой 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Согласно документу, нормы ввоза по стоимости, весу и количеству товаров для личного пользования без уплаты таможенных пошлин и налогов определяются Евразийской экономической комиссией исходя из способов ввоза такой продукции.

С 1 января этого года нормы по стоимости их беспошлинного ввоза на территорию стран-членов ЕАЭС уменьшили до 200 евро. То есть пошлину не надо платить, если стоимость товара не превышает 200 евро (ранее – не более 500 евро).

Вместе с тем Россия предлагает продолжить снижение, объясняя это наблюдающимся сегодня перераспределением прибыли и налогов из розничных в интернет-магазины, зарегистрированные за рубежом.