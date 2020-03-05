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Белорусы узнали о новых нормах беспошлинного ввоза в страну товаров для личного пользования

05.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Уточнены нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, приобретаемыми гражданами стран ЕАЭС за границей.

Соответственно, это касается и белорусов, поскольку республика входит в состав Евразийского экономического союза. 

Белорусы узнали о новых нормах беспошлинного ввоза в страну товаров для личного пользования

Речь идет как о ввозе товаров для личного пользования, так и об их доставке путем пересылок в международных почтовых отправлениях на территорию ЕАЭС.

Интернет-источники отмечают, что порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС продукции данной категории регулируется главой 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Согласно документу, нормы ввоза по стоимости, весу и количеству товаров для личного пользования без уплаты таможенных пошлин и налогов определяются Евразийской экономической комиссией исходя из способов ввоза такой продукции.

С 1 января этого года нормы по стоимости их беспошлинного ввоза на территорию стран-членов ЕАЭС уменьшили до 200 евро. То есть пошлину не надо платить, если стоимость товара не превышает 200 евро (ранее – не более 500 евро).

Вместе с тем Россия предлагает продолжить снижение, объясняя это наблюдающимся сегодня перераспределением прибыли и налогов из розничных в интернет-магазины, зарегистрированные за рубежом.

Фото: © Белновости

 
 
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Уточнены нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, приобретаемыми гражданами стран ЕАЭС за границей. Соответственно, это касается...
 
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