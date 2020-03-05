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БГУ попал в топ-600 университетов мира по направлению «Физика и астрономия»

05.03.2020 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

БГУ стал единственным из нашей страны университетом, который вошел в предметный рейтинг Quacquarelli Symonds (QS) — британского агентства, специализирующегося на образовании. Списки опубликовали ночью 4 марта, сообщает пресс-служба вуза.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Предметные рейтинги составили по 48 научным направлениям. БГУ попал в одно из них — «Физика и астрономия» — и расположился в группе университетов, занявших с 551 по 600 место среди 30 тысячи вузов. В рейтинг по этому направлению университет попадает уже в третий раз.

Агентство QS выделяет от 50 до 600 лучших учебных заведений в зависимости от направления, которое оценивает. Это делается для удобства абитуриентов: так они видят, какой вуз стоит выбрать, в зависимости от желаемой специальности.

По каким критериям БГУ дали оценку

Методика QS учитывает четыре критерия:

  • репутация учреждения по результатам опроса международных академических экспертов и работодателей (это две разные оценки);
  • среднее количество цитирования научных публикаций за пятилетний период (не учитывая коллаборации);
  • индекс Хирша вуза в данной научной области (суммарное число ссылок на работы ученых).

Кто на первых местах

На первом месте в рейтинге по «Физике и астрономии» — Массачусетский институт технологий (США).

Страны-соседи Беларуси попали на довольно высокие места. Например, российских вузов в этой категории целых 17. Среди них МГУ (33 место), Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Новосибирский государственный университет (51−100).

Вузы Польши, Литвы и Украины также попали в рейтинг. Вильнюсский университет расположился между 251-й и 300-й строчками, Национальный Киевский университет им. Т. Шевченко — на 401−450 строчках, Варшавский университет — на 151−200. Кроме него, польских университетов в рейтинге шесть.

В итоговую таблицу рейтинга по всем направлениям попали 1386 университетов из 4983 подавших заявки, то есть почти 28% от всех участников.

 
 
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Ежегодный рейтинг составило известное британское агентство Quacquarelli Symonds.
 
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