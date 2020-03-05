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В Житковичах побит температурный рекорд 84-летней давности

05.03.2020 14:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четвертый день подряд в Беларуси фиксируются температурные рекорды. Об этом свидетельствует сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета, пишет БелаПАН.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Теплее всего 4 марта было в Житковичах — 14,8°C. В этом райцентре Гомельской области побит рекорд дня, установленный в 1936 году (тогда было 13,6°C).

Всего же зафиксировано 18 локальных рекордов тепла (в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях).

Рекорд дня для всей территории страны устоял (15,4°C в 1995 году в Брагине). Накануне же был установлен новый максимум для всей страны за весь период инструментальных метеонаблюдений — 16,6°C в Бресте (было 12,8°C в 1995 году в Василевичах, Гомельская область).

 
Теги: Брест
 
 
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Который день подряд в Беларуси фиксируются температурные рекорды.
 
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