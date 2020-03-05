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В Житковичах побит температурный рекорд 84-летней давности
05.03.2020 14:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Четвертый день подряд в Беларуси фиксируются температурные рекорды. Об этом свидетельствует сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета, пишет БелаПАН.
Теплее всего 4 марта было в Житковичах — 14,8°C. В этом райцентре Гомельской области побит рекорд дня, установленный в 1936 году (тогда было 13,6°C).
Всего же зафиксировано 18 локальных рекордов тепла (в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях).
Рекорд дня для всей территории страны устоял (15,4°C в 1995 году в Брагине). Накануне же был установлен новый максимум для всей страны за весь период инструментальных метеонаблюдений — 16,6°C в Бресте (было 12,8°C в 1995 году в Василевичах, Гомельская область).
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Который день подряд в Беларуси фиксируются температурные рекорды.
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