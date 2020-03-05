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Будут работать в выходные. Предприятия «Беллегпрома» планируют отшивать по 550 тысяч масок в сутки
05.03.2020 14:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Беллегпром» решил перепрофилировать ряд предприятий. Теперь марлевые повязки начнут делать не на четырех, а на 15 фабриках. На «Жлобинской швейной фабрике» намерены выйти на работу в канун 8 марта, чтобы выполнить заказ, об этом TUT.BY сообщили на предприятии.
В «Беллегпроме»
Как рассказал директор ОАО «Жлобинская швейная фабрика» Светлана Бабровская, производство новых для предприятия изделий началось в феврале. Тогда здесь выполнили заказ на пошив 10 тысяч масок.
— Вчера приступили к новому заказу. Намерены выпускать по 10 тысяч масок в день, — Для этого задействовали в производстве всех сотрудников предприятия. Также в связи со сложившейся ситуацией выйдем на работу в субботу, 7 марта, — пояснила Светлана Бабровская.
Белорусские маски изготавливают из хлопка. Они четырехслойные. После кипячения могут использоваться несколько раз. Их дизайн очень простой и как-то его улучшить вряд ли получится. По словам директора Жлобинской швейной фабрики, предприятие получало разрешение на производство марлевых повязок в Минздраве, их все делают строго в соответствии с существующими стандартами.
В общей сложности на 5 марта «Беллегпром» продал 1,2 млн медицинских масок. Самые крупные заказчики — «Белмедтехника» и «Белфармация».
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«Беллегпром» решил перепрофилировать ряд предприятий. Теперь марлевые повязки начнут делать не на четырех, а на 15 фабриках. На «Жлобинской швейной фабрике»...
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