Будут работать в выходные. Предприятия «Беллегпрома» планируют отшивать по 550 тысяч масок в сутки

Источник материала: Tut.by

«Беллегпром» решил перепрофилировать ряд предприятий. Теперь марлевые повязки начнут делать не на четырех, а на 15 фабриках. На «Жлобинской швейной фабрике» намерены выйти на работу в канун 8 марта, чтобы выполнить заказ, об этом TUT.BY сообщили на предприятии.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В «Беллегпроме» объяснили это возросшим спросом на медицинские маски. В сутки на 15 фабриках концерна планируется производить 550 тысяч таких изделий.

Как рассказал директор ОАО «Жлобинская швейная фабрика» Светлана Бабровская, производство новых для предприятия изделий началось в феврале. Тогда здесь выполнили заказ на пошив 10 тысяч масок.

— Вчера приступили к новому заказу. Намерены выпускать по 10 тысяч масок в день, — Для этого задействовали в производстве всех сотрудников предприятия. Также в связи со сложившейся ситуацией выйдем на работу в субботу, 7 марта, — пояснила Светлана Бабровская.

Белорусские маски изготавливают из хлопка. Они четырехслойные. После кипячения могут использоваться несколько раз. Их дизайн очень простой и как-то его улучшить вряд ли получится. По словам директора Жлобинской швейной фабрики, предприятие получало разрешение на производство марлевых повязок в Минздраве, их все делают строго в соответствии с существующими стандартами.



Будут выпускать на 15 фабриках концерна. Фото: пресс-служба концерна "Беллегпром"

В общей сложности на 5 марта «Беллегпром» продал 1,2 млн медицинских масок. Самые крупные заказчики — «Белмедтехника» и «Белфармация».

Напомним, что после первого случая заражения коронавирусом в Беларуси в аптеках раскупили медицинские маски. Только в Минске 28 февраля было продано около 70 тысяч этих повязок, при том, что всего в день в нашей стране их выпускали около 40 тысяч. Тогда министр здравоохранения Владимир Караник назвал ажиотаж «эмоциональным», а председатель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев отметил, что здоровым людям маски не нужны.