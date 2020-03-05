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«С 37,8 °C в двух медцентрах отказались принимать». Из-за коронавируса частники ввели ограничения

05.03.2020 14:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня утром минчанка Марина попыталась записаться на прием к терапевту. У девушки болит горло, заложен нос, температура 37,8. Но попасть на прием в платный медцентр не удалось, после того как один администратор узнал о температуре, а второй поинтересовался: не была ли клиентка за границей последние две недели.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы провели в Вильнюсе всего два дня, с 22 по 23 февраля. А сегодня с утра у моей девушки поднялась температура — 37,8, болит горло, заложен нос, — рассказывает TUT.BY минчанин Андрей. — В поликлинике талонов к терапевту нет, решили обратиться по страховке. В медицинском центре «Кравира» спросили, есть ли температура. Да, есть. Там извинились и отказались принимать. Потом был звонок в Sante, вроде все хорошо, почти назначили время, а в конце спрашивают: «Были за границей последние две недели?». Были. Ответ: «в связи со сложной эпидемиологической ситуацией» следует обратиться в государственное учреждение.

Андрей не понимает, почему больной человек не может попасть на прием к терапевту, тем более, если у него есть медицинская страховка.

— У нас же не закрытая граница, и Вильнюс совсем рядом. Я так понимаю, это все связано с коронавирусом, — говорит Андрей и добавляет, что вызвал своей девушке врача из поликлиники на дом.

На сегодняшний день в Беларуси зарегистрировано шесть случаев коронавируса: два в Витебске и четыре в Минске. На контроле у медиков, по данным на 4 марта, находилось 14,5 тысяч человек.

Что говорят в медцентрах

В медицинском центре Sante отрицают, что спрашивают у пациентов про поездки за границу, однако подтверждают: с температурой действительно нельзя попасть на прием. И да, это связано с новым коронавирусом.

— На данный момент с температурой не принимаем, потому что с начала этой недели у нас карантин. Даже если у человека температура 37, нам сказали, желательно его не записывать на прием к терапевту, лору и педиатру, — объяснили TUT.BY в медицинском центре.

В «Кравире» отмечают: в центре не карантин, это «медицинская сортировка», и началась она еще в феврале.

— На сегодняшний день из-за коронавируса есть ряд эпидемиологически неблагополучных стран (Италия, Китай, Южная Корея и Иран — Прим. TUT.BY). Чтобы избежать распространение инфекции, Минздрав и санитарные службы рекомендовали проводить медицинскую сортировку. Это абсолютно нормальный процесс, — поясняет TUT.BY генеральный директор медицинского центра Сергей Матиевский. — Поэтому, когда нам звонит человек, у которого симптомы ОРВИ, и говорит, что был в неблагополучных странах, мы рекомендуем вызывать скорую медицинскую помощь. «Кравира» — коммерческий медицинский центр, и, конечно, не в наших интересах отказывать пациентам в приеме, но понимаем: не все измерятся деньгами. Важно благополучие населения страны.

По словам Сергея Матиевского, «медицинская сортировка» введена и для того, чтобы потенциально зараженный человек не добирался общественным транспортом до центра, не подверг опасности тех, кто сидит с ним в очереди, а также врачей.

— Те, пациенты, у которых есть температура и симптомы ОРВИ, и они не были в эпидемиологически неблагополучных странах, могут записаться на прием, если есть свободное время, — уточняет Сергей Матиевский.

Журналист TUT.BY попытался записаться на прием к терапевту в медицинский центр «Лодэ» с историей «температура 37.8, болит горло, недавно вернулась из Милана», вот что ответил администратор:

— Ограничений нет, ближайшая запись на 8 марта.

А вот в «Экомедсервисе» на прием к терапевту не могут попасть те, кто был за границей в последние 14 дней и неважно, в какой стране.

— В связи с ситуацией в стране, мы не записываем к терапевту. Вам нужно обращаться к терапевту по месту жительства, только там проводят анализ на мазки (на коронавирус — Прим. TUT.BY), у нас, к сожалению, нет, — говорит администратор.

— Это касается тех, кто был в Италии?

— Неважно в какой стране был человек, если он был за границей последние 14 дней, нужно обращаться к врачу по месту жительства.

Куда звонить при подозрениях на коронавирус?

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья — +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру: +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.

Горячие линии в Витебске — 8 0212 67−36−44, Полоцке — 8 0214 74−39−44, Новополоцке — 8 0214 57−36−44, Орше — 8 0216 51−34−41 и 51−34−48.

Где возьмут анализ?

Пункты забора мазков для обследования на коронавирус есть на границе (на базе санитарно-карантинных пунктов), в инфекционных больницах или отделениях и в некоторых поликлиниках на базе кабинетов инфекционных заболеваний. Обследуют только тех, кто был в Китае, Иране, Италии и Южной Корее.

Например, в Минске мазок возьмут в городской инфекционной больнице и в детской инфекционной больнице. В Витебской области анализ на коронавирус можно сделать в более чем в 20 учреждениях здравоохранения. Например в Витебском областном противотуберкулезном диспансере, Бешенковичской ЦРБ, Браславском районном центре гигиены и эпидемиологии, Верхнедвинской ЦРБ, Глубокской ЦРБ, Городокской ЦРБ, Докшицкой ЦРБ, Дубровенской ЦРБ, Лепельской ЦРБ и др. Более точную информацию по всем областям, где, в каких отделениях клиник и в какое время берут анализы на коронавирус, можно найти здесь.

На границе проверяют тех, кто в последние 14 дней приехал из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. При прохождении контроля — в аэропорту, в поезде, на автомобильном пункте пропуска — пассажирам выдают «Анкету прибывшего». Сведения из анкет передаются в поликлиники по месту жительства.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сегодня утром минчанка Марина попыталась записаться на прием к терапевту. У девушки болит горло, заложен нос, температура 37,8. Но попасть на прием не удалось, после...
 
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