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Социальных сирот становится меньше — Минобразования

05.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Социальных сирот становится меньше — Минобразования

Принятие декрета №18 позволило вдвое сократить количество детей, чьи мамы и папы лишены родительских прав. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщила главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова.

«Если родители так и не взялись за ум, дети помещаются на государственное обеспечение. Начинает работать декрет №18: концентрируются усилия государственных органов, привлекаются общественные организации — лишь бы ребенок не лишился семьи, — отметила Елена Симакова. — В результате ежегодно все меньше детей утрачивают попечение семьи из-за лишения родительских прав».

В подтверждение она привела цифры: в 2007 году, до начала действия декрета №18, решения о лишении родительских прав отца, либо матери, либо обоих были приняты в отношении 2 702 детей. В 2019 году — 1 258 детей. «Это наиболее значимый результат всей нашей профилактической работы», — заключила Елена Симакова.

Заведующая сектором по охране детства управления по образованию Слуцкого райисполкома Нина Грек подтвердила: в районе детей, которые приобрели статус социальных сирот из-за горе-родителей, становится меньше. Например, сейчас на семейных формах устройства в районе находится 140 детей. За 2019 год статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получил 21 ребенок, а в 2018-м — 31.

«Случаи бывают разные. Например, маму лишили родительских прав, папа забрал маленьких детей 2-х и 3-х лет к себе на воспитание. Но спустя какое-то время он почему-то решил, что они на него не похожи, сделал экспертизу и оспорил отцовство. В итоге судьбу детей решали органы опеки и попечительства», — привела пример Нина Грек.

Когда распадаются семьи, между бывшими супругами порой остается конфликт, в котором разменной монетой становится ребенок. Они могут через суд попытаться лишить друг друга родительских прав, хотя для этого нет оснований. «Органы опеки, как я считаю, очень помогают в такой ситуации. Например, мы консультируем папу, которого пытаются обвинить в том, что он не участвует в воспитании детей, а на деле мама не подпускает его к ребенку. Поэтому предлагаем установить порядок встреч для общения с детьми», — рассказала специалист.

Сегодня в Беларуси немногим более 19 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это та категория маленьких белорусов, которые находятся под пристальным вниманием и заботой специалистов по охране детства. Для их поддержки создана сеть социально-педагогических центров. В них есть структурные подразделения, которые также занимаются вопросами, смежными с опекой и попечительством.

БЕЛТА

 

 
 
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Принятие декрета №18 позволило вдвое сократить количество детей, чьи мамы и папы лишены родительских прав. Об этом во время круглого
 
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