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Организаторы апрельского феста в Гомеле приглашают экскурсоводов

05.03.2020 15:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организаторы феста в Гомеле приглашают экскурсоводов. В этом году для проведения экскурсий выбрали 25 и 26 апреля, но регистрироваться будущие гиды могут уже сейчас, пишет belkagomel.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Фестиваль будет проводиться в Беларуси уже в 11-й раз. Организаторы ожидают создания сотен маршрутов по знаковым местам нашей родины. Это не обязательно должны быть всеми признанные достопримечательности.

Людям интересно побывать у памятников природы, на предприятиях, в библиотеках. Главное, отмечают организаторы феста, уметь о них занимательно рассказать. А это смогут сделать экскурсоводы, преподаватели, краеведы и все неравнодушные люди, интересующиеся историей, культурой и природой нашей земли. Фест поможет им распространить знания среди большого числа людей, разделяющих те же интересы.

Ознакомиться с положением феста и выслать заявку на участие в качестве экскурсовода нужно заблаговременно — вам сюда.

 
Теги: Гомель
 
 
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Регистрироваться будущие гиды могут уже сейчас.
 
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