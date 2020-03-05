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Как пойдут автобусы по улице Курсанта Гвишиани и когда откроют движение по Шишкина
05.03.2020 16:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске меняются маршруты транспорта и названия некоторых остановок. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь».
По улице Курсанта Гвишиани пустят автобусы
С 6 марта по новой улице Курсанта Гвишиани в микрорайоне Великий Лес (Военный городок)
— автобусы № 139 и маршрутки 1455-ТК от улицы Почтовой до Пономарева — с объездом квартала по улицам Героев 120-й дивизии, Рогачевская, Курсанта Гвишиани и дальше по действующим маршрутам;
— автобусы № 153 (в утренние часы пик в направлении станции метро «Уручье») и № 153Д (в вечерние часы пик в направлении остановки «Танковая») — от улицы Рогачевская до Стариновской по улицам Курсанта Гвишиани, Героев 120-й дивизии.
Остановку «Дом офицеров» временно перенесут с улицы Героев 120-й Дивизии на улицу Пономарева для всех маршрутов, что идут в сторону Стариновской. Временно она будет называться «Пономарева», а старую остановку «Пономарева» перед улицей Водолажского переименуют в «Водолажского».
Вернут движение на улицу Шишкина
Остановку «Тухачевского» по улице Кулешова в направлении Партизанского проспекта за перекрестком с Сурикова переименуют в «Сурикова».
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с 6 марта в Минске по улице Курсанта Гвишиани пустят автобусы, а с 7 марта откроют для движения улицу Шишкина.
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