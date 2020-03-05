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Как пойдут автобусы по улице Курсанта Гвишиани и когда откроют движение по Шишкина

05.03.2020 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске меняются маршруты транспорта и названия некоторых остановок. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По улице Курсанта Гвишиани пустят автобусы

С 6 марта по новой улице Курсанта Гвишиани в микрорайоне Великий Лес (Военный городок) пойдет общественный транспорт:

— автобусы № 139 и маршрутки 1455-ТК от улицы Почтовой до Пономарева — с объездом квартала по улицам Героев 120-й дивизии, Рогачевская, Курсанта Гвишиани и дальше по действующим маршрутам;

— автобусы № 153 (в утренние часы пик в направлении станции метро «Уручье») и № 153Д (в вечерние часы пик в направлении остановки «Танковая») — от улицы Рогачевская до Стариновской по улицам Курсанта Гвишиани, Героев 120-й дивизии.


Схема: gusts.minsk.by

Остановку «Дом офицеров» временно перенесут с улицы Героев 120-й Дивизии на улицу Пономарева для всех маршрутов, что идут в сторону Стариновской. Временно она будет называться «Пономарева», а старую остановку «Пономарева» перед улицей Водолажского переименуют в «Водолажского».

Вернут движение на улицу Шишкина

Открывается движение по улице Шишкина, поэтому с 7 марта автобусы № 59, 79, 79Д, 186 снова поедут по постоянным трассам.

Остановку «Тухачевского» по улице Кулешова в направлении Партизанского проспекта за перекрестком с Сурикова переименуют в «Сурикова».

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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с 6 марта в Минске по улице Курсанта Гвишиани пустят автобусы, а с 7 марта откроют для движения улицу Шишкина.
 
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