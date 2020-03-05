Как пойдут автобусы по улице Курсанта Гвишиани и когда откроют движение по Шишкина

Источник материала: Tut.by

В Минске меняются маршруты транспорта и названия некоторых остановок. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По улице Курсанта Гвишиани пустят автобусы

С 6 марта по новой улице Курсанта Гвишиани в микрорайоне Великий Лес (Военный городок) пойдет общественный транспорт:

— автобусы № 139 и маршрутки 1455-ТК от улицы Почтовой до Пономарева — с объездом квартала по улицам Героев 120-й дивизии, Рогачевская, Курсанта Гвишиани и дальше по действующим маршрутам;

— автобусы № 153 (в утренние часы пик в направлении станции метро «Уручье») и № 153Д (в вечерние часы пик в направлении остановки «Танковая») — от улицы Рогачевская до Стариновской по улицам Курсанта Гвишиани, Героев 120-й дивизии.



Схема: gusts.minsk.by

Остановку «Дом офицеров» временно перенесут с улицы Героев 120-й Дивизии на улицу Пономарева для всех маршрутов, что идут в сторону Стариновской. Временно она будет называться «Пономарева», а старую остановку «Пономарева» перед улицей Водолажского переименуют в «Водолажского».

Вернут движение на улицу Шишкина

Открывается движение по улице Шишкина, поэтому с 7 марта автобусы № 59, 79, 79Д, 186 снова поедут по постоянным трассам.

Остановку «Тухачевского» по улице Кулешова в направлении Партизанского проспекта за перекрестком с Сурикова переименуют в «Сурикова».