ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно в новом ТЦ напротив автовокзала скоро откроются Burger King и «ДоДо Пицца»

05.03.2020 15:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В ближайшие пару недель в Гродно станет на два заведения больше, сообщает «Вечерний Гродно». В новом торговом центре, который построили на пустыре возле «консентовского» дома на проспекте Космонавтов, уже в этом месяце должны появиться хорошо знакомый гродненцам Burger King и новичок в Гродно — «ДоДо Пицца».


Burger King: открытие предварительно пройдет 10 марта

Фирменные вывески Burger King уже вывешены на здании. Как рассказал собственник ТЦ, открыться заведение должно было 3 марта, однако перенесли на 10-е. При этом собственник не дал гарантий, что запуск произойдет конкретно в этот день и не исключил возможности, что день открытия снова перенесут.

Это будет уже третий ресторан Burger King в Гродно: первый открылся весной 2017 года на улице Советской, а в октябре того же появилась вторая точка — тогда еще в гипермаркете АЛМИ (сейчас это уже гипермаркет «Корона») на проспекте Космонавтов. Ее особенностью стала возможность оформить и получить заказ, не покидая автомобиля.

Dodo Pizza: запуск в первой половине марта

Пилотное заведение под вывеской «ДоДо Пицца» появится в этом же ТЦ в первой половине марта. Как отметили в компании, занимающейся продвижением франшизы, более точной даты открытия пока нет, так как все еще может измениться. В официальной группе ВКонтакте так и говорится: «Совсем скоро в вашем городе». Кстати, сейчас там проходит розыгрыш 100 бесплатных пицц «Пепперони», приуроченный к запуску в Гродно. Подведение итогов назначено на 10 марта, так что в этих числах, скорее всего, заведение и откроет двери.

В Гродно пиццерию запускает фирма «Пицца Стар», которая ранее открывала в Минске и Бресте другую сеть пиццерий — американскую Sbarro. В 2018 году эта сеть закрылась и на ее место пришла «ДоДо Пицца». На сегодня в Беларуси она представлена в столице, Бресте, Жлобине, Гомеле и Могилеве. В начале этого года компания активно набирала персонал, при этом требовались «отважные герои для работы на кухне».

А что еще будет в этом торговом центре?

Как рассказал собственник, именно Burger King и «ДоДо Пицца» станут первыми арендаторами, которые откроются в ТЦ. Также там появятся российская сеть магазинов одной цены Fix Price (это будет уже четвертый магазин сети в Гродно), магазины бытовой химии и косметики «Мила» и «Остров чистоты и вкуса». Завершает пул арендаторов аптека. Открываться будут постепенно.

— Как такового официального открытия у нас не будет. Будем считать, что открылись мы в один день с «ДоДо Пицца» и Burger King. Открытие остальных арендаторов будет происходить по мере готовности, — добавил собственник.

Напомним, участок между остановкой общественного транспорта и «консентовским» домом, где построили ТЦ, был куплен на аукционе в 2017 году почти за 90 тысяч долларов.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом торговом центре, который построили на пустыре возле «консентовского» дома на проспекте Космонавтов, уже в этом месяце должны появиться хорошо знакомый...
 
Новости дня
Новости общества
 
ФОТОФАКТ. Осторожно, лоси!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика