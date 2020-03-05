В Гродно в новом ТЦ напротив автовокзала скоро откроются Burger King и «ДоДо Пицца»

Источник материала: Tut.by

В ближайшие пару недель в Гродно станет на два заведения больше, сообщает «Вечерний Гродно». В новом торговом центре, который построили на пустыре возле «консентовского» дома на проспекте Космонавтов, уже в этом месяце должны появиться хорошо знакомый гродненцам Burger King и новичок в Гродно — «ДоДо Пицца».





Burger King: открытие предварительно пройдет 10 марта

Фирменные вывески Burger King уже вывешены на здании. Как рассказал собственник ТЦ, открыться заведение должно было 3 марта, однако перенесли на 10-е. При этом собственник не дал гарантий, что запуск произойдет конкретно в этот день и не исключил возможности, что день открытия снова перенесут.

Это будет уже третий ресторан Burger King в Гродно: первый открылся весной 2017 года на улице Советской, а в октябре того же появилась вторая точка — тогда еще в гипермаркете АЛМИ (сейчас это уже гипермаркет «Корона») на проспекте Космонавтов. Ее особенностью стала возможность оформить и получить заказ, не покидая автомобиля.

Dodo Pizza: запуск в первой половине марта

Пилотное заведение под вывеской «ДоДо Пицца» появится в этом же ТЦ в первой половине марта. Как отметили в компании, занимающейся продвижением франшизы, более точной даты открытия пока нет, так как все еще может измениться. В официальной группе ВКонтакте так и говорится: «Совсем скоро в вашем городе». Кстати, сейчас там проходит розыгрыш 100 бесплатных пицц «Пепперони», приуроченный к запуску в Гродно. Подведение итогов назначено на 10 марта, так что в этих числах, скорее всего, заведение и откроет двери.

В Гродно пиццерию запускает фирма «Пицца Стар», которая ранее открывала в Минске и Бресте другую сеть пиццерий — американскую Sbarro. В 2018 году эта сеть закрылась и на ее место пришла «ДоДо Пицца». На сегодня в Беларуси она представлена в столице, Бресте, Жлобине, Гомеле и Могилеве. В начале этого года компания активно набирала персонал, при этом требовались «отважные герои для работы на кухне».

А что еще будет в этом торговом центре?

Как рассказал собственник, именно Burger King и «ДоДо Пицца» станут первыми арендаторами, которые откроются в ТЦ. Также там появятся российская сеть магазинов одной цены Fix Price (это будет уже четвертый магазин сети в Гродно), магазины бытовой химии и косметики «Мила» и «Остров чистоты и вкуса». Завершает пул арендаторов аптека. Открываться будут постепенно.

— Как такового официального открытия у нас не будет. Будем считать, что открылись мы в один день с «ДоДо Пицца» и Burger King. Открытие остальных арендаторов будет происходить по мере готовности, — добавил собственник.

Напомним, участок между остановкой общественного транспорта и «консентовским» домом, где построили ТЦ, был куплен на аукционе в 2017 году почти за 90 тысяч долларов.