|
В преддверии 8 Марта на Вороновщине поздравления принимали женщины-ветераны Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов и воинов-интернационалистов, матери погибших военнослужащих (Будет дополнено)
05.03.2020 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
«Мы вас поздравляем, боевые подруги!» — такими словами приветствовали ветеранов Великой Отечественной председатель районной организации Белорусского союза женщин Елена Ястремская, заместитель председателя районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Станислав Дайлидко, председатель районного совета ветеранов Нелли Пушненкова. По-прежнему в настроении и с улыбками встречали гостей Татьяна Кузьминична Бобина из Вороново и Вера Филипповна Тимофеева из Бастун. Незаметно пролетело время общения с Ядвигой Иосифовной Голощапенко из Довгял. Женщина поделилась своими воспоминаниями о муже-ветеране Великой Отечественной Иване Ивковиче.
В этот день районная организация БСЖ инициировала еще одну акцию — «В сердце вечно живой». Цветы, подарки, слова поддержки были адресованы вдовам воинов-интернационалистов — Анне Михайловне Миленцевич из Жирмун, Марии Юзефовне Ромейко из Бастун и Валентине Юльяновне Войтехович из Полецкишек.
Завтра председатель районной организации РОО «Белая Русь» Олег Тарасов, заведующая сектором идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Лилии Сидорович и военный комиссар Вороновского района Александр Гайжевский поздравят с наступающим праздником матерей погибших военнослужащих.
Марина КОНДРАТОВИЧ.
Фото автора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии 8 Марта на Вороновщине поздравления принимали женщины-ветераны Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов и воинов-интернационалистов, матери погибших военнослужащих (Будет дополнено)
«Мы вас поздравляем, боевые подруги!» — такими словами приветствовали ветеранов Великой Отечественной председатель районной организации Белорусского союза...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)