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В преддверии 8 Марта на Вороновщине поздравления принимали женщины-ветераны Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов и воинов-интернационалистов, матери погибших военнослужащих (Будет дополнено)

05.03.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В преддверии 8 Марта на Вороновщине поздравления принимали женщины-ветераны Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов и воинов-интернационалистов, матери погибших военнослужащих (Будет дополнено)

«Мы вас поздравляем, боевые подруги!» — такими словами приветствовали ветеранов Великой Отечественной председатель районной организации Белорусского союза женщин Елена Ястремская, заместитель председателя районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Станислав Дайлидко, председатель районного совета ветеранов Нелли Пушненкова. По-прежнему в настроении и с улыбками встречали гостей Татьяна Кузьминична Бобина из Вороново и Вера Филипповна Тимофеева из Бастун. Незаметно пролетело время общения с Ядвигой Иосифовной Голощапенко из Довгял. Женщина поделилась своими воспоминаниями о муже-ветеране Великой Отечественной Иване Ивковиче.


В преддверии 8 Марта на Вороновщине поздравления принимали женщины-ветераны Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов и воинов-интернационалистов, матери погибших военнослужащих (Будет дополнено)
В преддверии 8 Марта на Вороновщине поздравления принимали женщины-ветераны Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов и воинов-интернационалистов, матери погибших военнослужащих (Будет дополнено)

В этот день районная организация БСЖ инициировала еще одну акцию — «В сердце вечно живой». Цветы, подарки, слова поддержки были адресованы вдовам воинов-интернационалистов — Анне Михайловне Миленцевич из Жирмун, Марии Юзефовне Ромейко из Бастун и Валентине Юльяновне Войтехович из Полецкишек.


В преддверии 8 Марта на Вороновщине поздравления принимали женщины-ветераны Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов и воинов-интернационалистов, матери погибших военнослужащих (Будет дополнено)
В преддверии 8 Марта на Вороновщине поздравления принимали женщины-ветераны Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов и воинов-интернационалистов, матери погибших военнослужащих (Будет дополнено)
В преддверии 8 Марта на Вороновщине поздравления принимали женщины-ветераны Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов и воинов-интернационалистов, матери погибших военнослужащих (Будет дополнено)
В преддверии 8 Марта на Вороновщине поздравления принимали женщины-ветераны Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов и воинов-интернационалистов, матери погибших военнослужащих (Будет дополнено)
В преддверии 8 Марта на Вороновщине поздравления принимали женщины-ветераны Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов и воинов-интернационалистов, матери погибших военнослужащих (Будет дополнено)

Завтра председатель районной организации РОО «Белая Русь» Олег Тарасов, заведующая сектором идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Лилии Сидорович и военный комиссар Вороновского района Александр Гайжевский поздравят  с наступающим праздником матерей погибших военнослужащих.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
 
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«Мы вас поздравляем, боевые подруги!» — такими словами приветствовали ветеранов Великой Отечественной председатель районной организации Белорусского союза...
 
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