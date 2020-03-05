«Проблемы с машинами уже были». Подробности ЧП на «Беларуськалии», где пострадали люди

Источник материала: Tut.by

4 марта в Солигорске произошло ЧП . Машина, в которой рабочие ехали на объект, врезалась в стену. Водитель погиб, шесть человек в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как рассказал TUT.BY источник на «Беларуськалии», причиной аварии могла стать неисправность машины, жалобы на эту технику поступали давно.



Кадр используется в качестве иллюстрации Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Авария произошла на на 3-м рудоуправлении, на реальной глубине 790 метров, пояснил источник. Ремонтников везли на машине МТ-353 (производство Сморгонского филиала МТЗ).

— Вероятно, выбило кардан у машины, водителя откинуло от руля, и машина ударилась о стенку выработки, — говорит собеседник. — Машину так изувечило, что ее вырезали сваркой. Водитель умер, ему год оставался до окончания контракта, собирался уходить на пенсию. Шесть человек увезли в больницу, некоторых поместили в реанимацию.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, двух пациентов из реанимации перевели в больницу скорой помощи в Минске, еще трех пациентов, у которых диагностированы сложные переломы, — в РНПЦ травматологии и ортопедии. Один пациент остается на лечении в солигорской больнице в отделении травматологии. Его состояние стабильное, через несколько дней его могут выписать.

Источник говорит, что проблемы с машинами МТ-353 уже случались и руководство об этом знало:

— С участка едешь, бывает, машина ломается на ходу. Звонят в гараж — приходит сменная забирать. Руководство об этой проблеме знает, на собраниях сколько лет обсуждаем одно и то же.

В сообщении, которое руководство «Беларуськалия» распространило среди сотрудников, указано, что водитель машины не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение. Погибшему было 52 года, он был самым старшим в машине, умер в больнице. Самому молодому пострадавшему — 21 год. Всего было госпитализировано шесть человек, одному сотруднику оказали помощь и отпустили домой.

Вице-председатель Белорусского независимого профсоюза (БНП) Сергей Черкасов говорит, что автомобильный парк для перевозки людей в шахте — давняя проблема, лидеры профсоюза поднимали вопрос еще семь лет назад. Ранее Черкасов возглавлял первичную профсоюзную организацию «Беларуськалия» БНП.

— Пока по факту аварии идет следствие, мы не можем на 100% говорить, из-за чего произошла трагедия, — отмечает Сергей Черкасов. — Но с машиной МТ-353 действительно были проблемы. Из-за того, что данное транспортное средство оказалось ненадежным, функционально не соответствовало требованиям для работы в шахте (выходила из строя тормозная система, например), в 2013 году с участием производителя техники состоялось совещание, на котором заводу предложили учесть проблемы и произвести изменения конструкции. Но в итоге существенных изменений сделано не было и «Беларуськалий» отказался от закупки данного транспортного средства. Отказаться от эксплуатации тогда было невозможно, потому что альтернативных вариантов не было. Начали искать производителя, в итоге вышли на немецкую компанию Paus. Заключили договор, и в Солигорске была организована сборка машин под названием Belka. Эти машины более надежные, ими постепенно заменяют МТ. Но сейчас в связи с трагедией должен стоять вопрос о полной отмене эксплуатации машин МТ, их замена затянулась на слишком длительный период.

В «Беларуськалии» пока отказываются комментировать обстоятельства случившегося — до окончания предварительного следствия по делу.