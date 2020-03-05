ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Проблемы с машинами уже были». Подробности ЧП на «Беларуськалии», где пострадали люди

05.03.2020 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

4 марта в Солигорске произошло ЧП. Машина, в которой рабочие ехали на объект, врезалась в стену. Водитель погиб, шесть человек в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как рассказал TUT.BY источник на «Беларуськалии», причиной аварии могла стать неисправность машины, жалобы на эту технику поступали давно.


Кадр используется в качестве иллюстрации Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Авария произошла на на 3-м рудоуправлении, на реальной глубине 790 метров, пояснил источник. Ремонтников везли на машине МТ-353 (производство Сморгонского филиала МТЗ).

— Вероятно, выбило кардан у машины, водителя откинуло от руля, и машина ударилась о стенку выработки, — говорит собеседник. — Машину так изувечило, что ее вырезали сваркой. Водитель умер, ему год оставался до окончания контракта, собирался уходить на пенсию. Шесть человек увезли в больницу, некоторых поместили в реанимацию.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, двух пациентов из реанимации перевели в больницу скорой помощи в Минске, еще трех пациентов, у которых диагностированы сложные переломы, — в РНПЦ травматологии и ортопедии. Один пациент остается на лечении в солигорской больнице в отделении травматологии. Его состояние стабильное, через несколько дней его могут выписать.

Источник говорит, что проблемы с машинами МТ-353 уже случались и руководство об этом знало:

— С участка едешь, бывает, машина ломается на ходу. Звонят в гараж — приходит сменная забирать. Руководство об этой проблеме знает, на собраниях сколько лет обсуждаем одно и то же.

В сообщении, которое руководство «Беларуськалия» распространило среди сотрудников, указано, что водитель машины не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение. Погибшему было 52 года, он был самым старшим в машине, умер в больнице. Самому молодому пострадавшему — 21 год. Всего было госпитализировано шесть человек, одному сотруднику оказали помощь и отпустили домой.

Вице-председатель Белорусского независимого профсоюза (БНП) Сергей Черкасов говорит, что автомобильный парк для перевозки людей в шахте — давняя проблема, лидеры профсоюза поднимали вопрос еще семь лет назад. Ранее Черкасов возглавлял первичную профсоюзную организацию «Беларуськалия» БНП.

— Пока по факту аварии идет следствие, мы не можем на 100% говорить, из-за чего произошла трагедия, — отмечает Сергей Черкасов. — Но с машиной МТ-353 действительно были проблемы. Из-за того, что данное транспортное средство оказалось ненадежным, функционально не соответствовало требованиям для работы в шахте (выходила из строя тормозная система, например), в 2013 году с участием производителя техники состоялось совещание, на котором заводу предложили учесть проблемы и произвести изменения конструкции. Но в итоге существенных изменений сделано не было и «Беларуськалий» отказался от закупки данного транспортного средства. Отказаться от эксплуатации тогда было невозможно, потому что альтернативных вариантов не было. Начали искать производителя, в итоге вышли на немецкую компанию Paus. Заключили договор, и в Солигорске была организована сборка машин под названием Belka. Эти машины более надежные, ими постепенно заменяют МТ. Но сейчас в связи с трагедией должен стоять вопрос о полной отмене эксплуатации машин МТ, их замена затянулась на слишком длительный период.

В «Беларуськалии» пока отказываются комментировать обстоятельства случившегося — до окончания предварительного следствия по делу.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жалобы на машину, в которой перевозили людей, поступали давно.
 
Новости дня
Новости общества
 
Как пойдут автобусы по улице Курсанта Гвишиани и когда откроют движение по Шишкина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика