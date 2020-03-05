В Светлогорске несколько дней жгут костры прямо в жилом дворе. Люди говорят, что задыхаются от дыма

Источник материала: Tut.by

Жители улицы Шоссейной в Светлогорске жалуются на строителей, которые разводят костры рядом с жилыми домами. Люди говорят, что уже неделю задыхаются от дыма.





— Что-то строят, расчищают площадку. Сначала жгли ветки, потом резину, дышать невозможно, дым аж глаза выедает, — рассказывает TUT.BY Александр.

В качестве доказательства он прислал нам фото и видео происходящего.

Молодой человек говорит, что уже несколько дней жалуется в разные инстанции, но безрезультатно.

В Светлогорском райисполкоме TUT.BY рассказали, что на улице Шоссейной строители готовят площадку под возведение дома. После сноса растительности порубочные остатки было решено сжечь, но поднялся ветер и дым понесло на дома. После жалоб жильцов палы тут же было решено прекратить.