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В Светлогорске несколько дней жгут костры прямо в жилом дворе. Люди говорят, что задыхаются от дыма

05.03.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители улицы Шоссейной в Светлогорске жалуются на строителей, которые разводят костры рядом с жилыми домами. Люди говорят, что уже неделю задыхаются от дыма.


— Что-то строят, расчищают площадку. Сначала жгли ветки, потом резину, дышать невозможно, дым аж глаза выедает, — рассказывает TUT.BY Александр.

В качестве доказательства он прислал нам фото и видео происходящего.

Открыть/скачать видео (1.65 МБ)

Молодой человек говорит, что уже несколько дней жалуется в разные инстанции, но безрезультатно.

В Светлогорском райисполкоме TUT.BY рассказали, что на улице Шоссейной строители готовят площадку под возведение дома. После сноса растительности порубочные остатки было решено сжечь, но поднялся ветер и дым понесло на дома. После жалоб жильцов палы тут же было решено прекратить.

 
 
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Молодой человек говорит, что уже несколько дней жалуется в разные инстанции, но безрезультатно.
 
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