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Минздрав рассказал, как себя чувствуют инфицированные
05.03.2020 17:24 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Зараженные коронавирусом в Беларуси чувствуют себя удовлетворительно, повышения температуры и жалоб у них нет.
По информации Минздрава, все инфицированные могут быть выписаны из больницы. Однако, по протоколу, необходимо два отрицательных теста, чтобы человек был здоров. А это будет, когда дважды отрицательный тест покажет отсутствие РНК вируса в клетках слизистых оболочек. Тесты будут готовы в начале следующей недели.
В ведомстве отметили, что наблюдение продолжается за 91 человеком. Все они контактировали с инфицированными. Шесть студентов и один преподаватель из «2-го уровня» общения уж выписаны из медучреждения. Они поступали в стационар с покраснением горла и признаками ОРЗ. Коронавирус у этих людей не подтвердился.
Если дополнительных данных о распространении инфекции не поступит, студенты вернутся на занятия уже на следующей неделе.
«Преподавателям будут закрыты листки нетрудоспособности, студентам - выданы справки. Все они смогут вернуться к трудовой деятельности», - добавили в пресс-службе.
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Зараженные коронавирусом в Беларуси чувствуют себя удовлетворительно, повышения температуры и жалоб у них нет.
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