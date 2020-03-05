Гомельчанин перепутал сцену караоке с крышей чужой машины - и попал под уголовку

Источник материала: Tut.by

В Гомеле мужчина после караоке продолжил петь уже на крыше чужого авто. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает городской журнал «Белка».

Хозяйка авто вечером припарковала машину возле дома на улице Чкалова, а в полвторого ночи проснулась от звуков сигнализации. Вышла во двор и увидела, что на крыше Volkswagen Polo сидел, свесив ноги, незнакомый парень и громко пел.

Женщина позвонила в милицию, хулигана задержали.

Полностью восстановить картину ночи 34-летний мужчина так и не смог. Вспомнил лишь, что вечером он был на Сельмаше в караоке-клубе, пел и пил — а как потом оказался в другом районе на крыше чужого авто, не помнит. Кстати, пел мужчина не очень аккуратно — на Polо обнаружили повреждения на сумму 700 рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хулиганство. Теперь его ждет суд.