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Минздрав рассказал, как себя чувствуют инфицированные

05.03.2020 17:24 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Зараженные коронавирусом в Беларуси чувствуют себя удовлетворительно, повышения температуры и жалоб у них нет.

По информации Минздрава, все инфицированные могут быть выписаны из больницы. Однако, по протоколу, необходимо два отрицательных теста, чтобы человек был здоров. А это будет, когда дважды отрицательный тест покажет отсутствие РНК вируса в клетках слизистых оболочек. Тесты будут готовы в начале следующей недели.

В ведомстве отметили, что наблюдение продолжается за 91 человеком. Все они контактировали с инфицированными. Шесть студентов и один преподаватель из «2-го уровня» общения уж выписаны из медучреждения. Они поступали в стационар с покраснением горла и признаками ОРЗ. Коронавирус у этих людей не подтвердился.

Если дополнительных данных о распространении инфекции не поступит, студенты вернутся на занятия уже на следующей неделе.

«Преподавателям будут закрыты листки нетрудоспособности, студентам - выданы справки. Все они смогут вернуться к трудовой деятельности», - добавили в пресс-службе.

Ведомство продолжает санэпидемиологические мероприятия по недопущению завоза коронавируса в Беларусь. Под медицинским наблюдением сегодня находятся 1322 человека. Сняты с наблюдения 1135 человек, у которых клиническая картина не подтверждает заболевания, а инкубационный период прошел.

Тем временем БЕЛТА сообщает, что предприятия «Беллегпрома» будут отшивать по 550 тыс. медицинских масок в сутки.

 
 
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Зараженные коронавирусом в Беларуси чувствуют себя удовлетворительно, повышения температуры и жалоб у них нет.
 
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