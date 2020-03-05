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«Готовились вас по-домашнему встретить». Лукашенко вручил Матвиенко орден, икону и поваренную книгу

05.03.2020 21:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Орден Франциска Скорины вручил Валентине Матвиенко на встрече во Дворце независимости президент. Как сообщает пресс-служба главы государства, она удостоена этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Вы знаете, что вы нам самый близкий, родной человек, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Хочу воспользоваться случаем вашего визита и заслуженную награду вручить. Мы хотели, чтобы это было, насколько это возможно, торжественно и по-родному. В кабинете я не вручаю никому награды, кроме своих людей.

Президент отметил, что очень рад приезду Матвиенко.

— Я думаю, Наталья Ивановна (Кочанова. — Прим.) вам уже сказала. Мы давно с ней ждали вас здесь, готовились специально, как вас тут лучше по-домашнему встретить, — сказал Лукашенко.

В свою очередь Валентина Матвиенко поблагодарила за награду, отметив, что она очень дорогая для нее.

— Я всегда с особо теплыми чувствами к вам приезжаю и уезжаю, зарядившись вашей теплотой, гостеприимством. Давно не была, уже скучала.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко подарил Валентине Матвиенко букет белорусских цветов, икону Святой Валентины Минской и книгу «Смак беларускай кухнi».

— Я знаю ваше пристрастие к приготовлению пищи — «Вкус белорусской кухни», пусть будет на всякий случай, — сказал президент, вручая книгу.

Матвиенко пообещала приготовить что-то из этой книги, когда Лукашенко приедет к ней в гости.

Указ о награждении Валентины Матвиенко белорусский президент подписал накануне ее 70-летия — в апреле прошлого года.

Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко 5−6 марта посещает Беларусь с официальным визитом.

 
 
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- Вы знаете, что вы нам самый близкий, родной человек, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Хочу воспользоваться случаем вашего визита и заслуженную награду вручить....
 
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