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В Минске салоны общественного транспорта начали обрабатывать дезинфицирующими средствами
05.03.2020 21:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обработке дезинфицирующими средствами в филиалах «Минсктранса» подвергается весь наземный общественный транспорт, сообщили агентству «Минск-Новости» на предприятии.
— Все автобусы, возвращающиеся с линии, в обязательном порядке ежедневно подвергаются специальной обработке. Она включает в себя помывку машины снаружи, сухую, влажную уборку салона, а также аэрозольную обработку, — рассказал главный инженер транспортного парка «Минсктранса» Игорь Кульвановский.
Главный инженер пояснил, что, «если автобус за день выходит на линию дважды, он, соответственно, и два раза подвергается полной обработке, в том числе и дезинфицирующими веществами, позволяющими обеспечить антибактериальную защиту пассажиров в его салоне».
Такой режим введен тут 24 февраля, в остальных филиалах предприятия — еще раньше.
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Главный инженер пояснил, что, «если автобус за день выходит на линию дважды, он, соответственно, и два раза подвергается полной обработке, в том числе и...
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