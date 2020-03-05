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В Минске салоны общественного транспорта начали обрабатывать дезинфицирующими средствами

05.03.2020 21:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обработке дезинфицирующими средствами в филиалах «Минсктранса» подвергается весь наземный общественный транспорт, сообщили агентству «Минск-Новости» на предприятии.


Фото: Ирина Малиновская, «Минск-Новости»

— Все автобусы, возвращающиеся с линии, в обязательном порядке ежедневно подвергаются специальной обработке. Она включает в себя помывку машины снаружи, сухую, влажную уборку салона, а также аэрозольную обработку, — рассказал главный инженер транспортного парка «Минсктранса» Игорь Кульвановский.


Главный инженер пояснил, что, «если автобус за день выходит на линию дважды, он, соответственно, и два раза подвергается полной обработке, в том числе и дезинфицирующими веществами, позволяющими обеспечить антибактериальную защиту пассажиров в его салоне».

Такой режим введен тут 24 февраля, в остальных филиалах предприятия — еще раньше.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный инженер пояснил, что, «если автобус за день выходит на линию дважды, он, соответственно, и два раза подвергается полной обработке, в том числе и...
 
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