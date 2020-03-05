«Как эвтаназия может быть гуманной?» Коммунальщики в Гомеле - о запрете убивать бездомных собак током

Источник материала: Tut.by

Помните, недавно прокуратура проверила деятельность гомельского предприятия «Спецкоммунтранс», которое занимает отловом бродячих животных, и пришла к выводу, что сотрудники умерщвляли животных негуманно и незаконно — убивали их током ? Теперь собак и котов убивают «гуманно» — инъекциями. Но в «Спецкоммунтрансе» считают, что «гуманной эвтаназии» не существует в принципе.



Фото: goodnewsanimal.ru

Прокуратура Гомеля провела проверку соблюдения законодательства об обращении с животными и выявила нарушения в деятельности «Спецкоммунтранса». В частности, работники предприятия пренебрегали требованиями стати 137 Гражданского кодекса, которая запрещает жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности.

Как было установлено, на протяжении длительного времени сотрудники «Спецкоммунтранса» «умерщвляли безнадзорных животных противозаконным способом». Вместо того чтобы применять «различные химические, фармакологические средства, не вызывающие беспокойства животных», на предприятии использовали самодельное оборудование, с помощью которого наносили удары током «по телам находившихся в сознании животных, что влекло наступление их смерти».

Прокуратура посчитала, что такая эвтаназия — негуманная, так как животные страдали перед смертью.

Надзорный орган потребовал «незамедлительно прекратить использование электропроводящего устройства для эвтаназии безнадзорных собак».

Сейчас собак и котов умерщвляют ветеринарными препаратами.

Как отметил заместитель директора предприятия «Спецкоммунтранс» Александр Никонов, «гуманной эвтаназии» не существует в принципе.

«Да закопайте меня живьем, как эвтаназия может быть гуманной? О чем мы разговариваем вообще? Какой способ эвтаназии есть гуманный? Молотком, топором, вилами, уколами — где тут гуманность? У нас нет гуманных препаратов. Потому что эвтаназия — это преждевременное прекращение жизни. Где тут может быть гуманность?» — попытался донести свою позицию Александр Никонов.

Он считает, проблема в том, что «все хотят быть зоозащитниками». А вообще в каждом областном центре нужно построить приюты для животных. «И никакой эвтаназии не будет. Брижит Бардо хочет, чтобы у нас было гуманно. Так пусть поможет финансами, раз у нас в бюджете нет денег — и будут приюты для собак и котов», — добавил замдиректора.

Он подчеркнул: животные, которые попали в сети отлова, не могут быть спокойными, как представляется «гуманистам». «Они же чувствуют, что их усыпят! Собака либо кот чувствует, что пришел ему конец, как он может быть спокойным? Никаких гуманных способов эвтаназии не существует», — повторил Никонов.

Он отметил огромную роль в спасении животных со стороны зоозащитников.

«У нас любое умерщвление сейчас практически приостановлено. Мы не успеем привезти бездомную собаку — ее уже забирают зоозащитники. Но если приходит хозяин собаки и просит ее усыпить, пишет заявление — я же по закону не могу ему отказать», — заметил замдиректора.

По его словам, за 2019 год служба отлова умертвила «негуманным» способом около 2300 собак и котов. В начале нулевых «под ток» ежегодно шли около двенадцати с половиной тысяч животных.

«Сейчас намного меньше отлов, и намного больше помощи со стороны зоозащитников. Пусть бы построили приюты — мы бы ловили и всех животных отдавали в приюты», — предложил Никонов.

Напомним, в конце 2018 года Александр Лукашенко отреагировал на открытое письмо известной французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо с просьбой защитить животных Беларуси и пообещал изучить этот вопрос .