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Не только чума и холера. Минздрав внес инфекцию, вызванную COVID-19, в список опасных заболеваний
06.03.2020 07:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, добавили еще одно заболевание. Об этом говорится в постановлении Минздрава Беларуси № 9 от 18 февраля 2020 года. Документ
В список заболеваний представляющих опасность для здоровья населения, добавили инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.
До этого в перечне был шесть позиций: сифилис; гонорея; активный туберкулез органов дыхания; чума; холера; сибирская язва; геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.
Напомним, в Беларуси на данный момент коронавирус
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До этого в перечне был шесть позиций: сифилис; гонорея; активный туберкулез органов дыхания; чума; холера; сибирская язва; геморрагические лихорадки Ласса, Марбург,...
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