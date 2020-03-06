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Не только чума и холера. Минздрав внес инфекцию, вызванную COVID-19, в список опасных заболеваний

06.03.2020 07:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, добавили еще одно заболевание. Об этом говорится в постановлении Минздрава Беларуси № 9 от 18 февраля 2020 года. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале.


Фото: Reuters

В список заболеваний представляющих опасность для здоровья населения, добавили инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.

До этого в перечне был шесть позиций: сифилис; гонорея; активный туберкулез органов дыхания; чума; холера; сибирская язва; геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.

Напомним, в Беларуси на данный момент коронавирус обнаружили у шести человек

 
 
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До этого в перечне был шесть позиций: сифилис; гонорея; активный туберкулез органов дыхания; чума; холера; сибирская язва; геморрагические лихорадки Ласса, Марбург,...
 
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