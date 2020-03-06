Дожди и туманы. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные Брест окутают туманы, сообщает pogoda.by .





В субботу утром будет без осадков, но с туманом. Видимость — 100−200 метров. Днем и вечером возможны дожди. Столбик термометра поднимется до +8°С.

В воскресенье город в тумане будет ночью, утром и вечером. Днем будет сплошная облачность без осадков. Температура воздуха составит +6.+8°С.

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