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Дожди и туманы. Все о погоде в Бресте в выходные
06.03.2020 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные Брест окутают туманы, сообщает
В субботу утром будет без осадков, но с туманом. Видимость — 100−200 метров. Днем и вечером возможны дожди. Столбик термометра поднимется до +8°С.
В воскресенье город в тумане будет ночью, утром и вечером. Днем будет сплошная облачность без осадков. Температура воздуха составит +6.+8°С.
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Зато 8 марта будет +8°С.
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