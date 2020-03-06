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Дожди и туманы. Погода в Могилеве в праздничные выходные
06.03.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные Могилев зальет дождем и окутает туманом, сообщает
В субботу утром будет без осадков, но с туманом. Видимость — 100−200 метров. Днем и вечером пройдут дожди. Столбик термометра поднимется до +10°С.
В воскресенье город в тумане будет вечером. Днем 8 марта будет памурно, все время будет идти дождь, температура воздуха составит +8…10°С. Так себе праздничная погода…
Хороших выходных, несмотря ни на что!
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Могилев зальет дождем и окутает туманом. Так себе праздничная погода, конечно.
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