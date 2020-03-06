Дожди и туманы. Погода в Могилеве в праздничные выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные Могилев зальет дождем и окутает туманом, сообщает pogoda.by .





В субботу утром будет без осадков, но с туманом. Видимость — 100−200 метров. Днем и вечером пройдут дожди. Столбик термометра поднимется до +10°С.

В воскресенье город в тумане будет вечером. Днем 8 марта будет памурно, все время будет идти дождь, температура воздуха составит +8…10°С. Так себе праздничная погода…

Хороших выходных, несмотря ни на что!

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