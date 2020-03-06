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Зарплаты, на которые не прожить, ЧП в шахте, Минск в деталях и кому нельзя в медцентры - все за вчера

06.03.2020 07:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Наконец наступила пятница! Ура! Надеемся, что у всех сегодня будет приятный день. На предприятиях мужчины начнут поздравлять женщин (8 Марта ведь на воскресенье выпадает), создавая прекрасное настроение. А мы пока расскажем, что случилось в четверг.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Туристические организации страны обеспокоены, говорят, что из-за коронавируса вся отрасль под угрозой. Люди отменяют туры за границу, белорусские гостиницы отказываются заселять туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Мы Витебске тоже вернулся из командировки в Италию">узнали немного о втором пациенте в Витебске с коронавирусом, как себя чувствуют все шестеро заразившихся и чем занимаются студенты БНТУ на карантине (некоторых уже выписали из больницы). Посмотрели, как минские офисы и предприятия реагируют на коронавирус. Кто-то, между прочим, рассматривает перевод сотрудников на работу удаленно (на заводе сложно такое представить). Чтобы предотвратить возможность заражения коронавирусом, надо не трогать руками лицо. Но почему же это простое правило так сложно выполнять? Кстати, из-за коронавируса частные медцентры ввели ограничения по приему пациентов, а в Минздраве пояснили, кому оформляют больничные из-за сложившейся ситуации, и внесли инфекцию, вызванную COVID-19, в список опасных заболеваний.

  • Хотели бы заглянуть в места, которые скрыты от глаз большинства? Появилась детализированная съемка Минска с высоты. Минска с высоты. Рассмотрели резиденции и двор КГБ">Видны дворы КГБ и Администрации президента, «поле тетриса» Тракторного завода, резиденции Лукашенко.


  • Жуткое ЧП произошло на «Беларуськалии». Машина с работниками врезалась в стену: погиб один человек, еще шесть в больнице. Источник на предприятии говорит, что причиной аварии могла стать неисправность машины, жалобы на эту технику поступали давно.

  • Анну Канопацкую исключили из гонки на роль «единого» кандидата в президенты от оппозиции. Канопацкая не удивлена решением штаба «Народное голосование». Экс-депутат не получила какого-то уведомления от штаба об исключении из праймериз. Вот ее комментарий по поводу этой ситуации.

  • Один из процессов по «делу медиков» идет в закрытом режиме. Родные одного из обвиняемых не виделись с ним с июня 2018 года. Почти 21 месяц мужчина находится в СИЗО КГБ без приговора суда. Читайте подробности.

  • Мингорисполком предоставил компании «Гулливер» новый земельный участок под одноименным недостроенным торговым центром. А это значит, что скоро нас ждет новая попытка продать один из самых известных долгостроев в городе. Что это за история и почему теперь продажа стала выгодной для Мингорисполкома — в материале.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • 102 рубля — это зарплата доярки на одном из хозяйств Гомельщины. У кого-то больше — около 200. Как прожить на эти деньги, чем кормить детей? Денег в хозяйстве нет, говорят, низкие надои. Руководство винит в этом работников. Там еще и механизаторы волнуются, что нет запчастей, а технику надо готовить к посевной. Рассказываем, что там происходит.


  • О непростой жизненной ситуации рассказала наша читательница. Ее сын получил срок за распространение наркотиков. По словам женщины, пока шло следствие, невестка стала встречаться со следователем, который вел дело ее сына, а потом вышла за него замуж. Родные осужденного считают, что следователь должен был взять самоотвод из-за личной заинтересованности, и настаивают на новом расследовании. Что говорят все стороны конфликта — в материале.

  • 80 лет назад Политбюро приняло решение: уничтожить польских военнопленных, которые содержались в советских лагерях. Сколько человек попало в плен и в каких условиях содержались, как были расстреляны и что писали в дневнике перед смертью? Постарались ответить на эти и другие вопросы максимально просто.

  • И еще один исторический материал: кто и почему 90 лет назад принудительно выселил из Беларуси ее элиту. Ярослав Чапля был первым белорусским журналистом, который в 1990 году объехал многие районы Архангельской области в поисках свидетелей тех событий и написал об этом книгу «Кулацкі эшалон». Он рассказал, как у крестьян забирали их имущество, как проходил переезд и в каких условиях белорусской элите пришлось налаживать свою жизнь.

  • Вы помните инцидент в гомельской школе, где учительница дернула за ухо и травмировала его? Мама девочки подала в суд.

  • Нам с вами надо серьезно поговорить о здоровье: многие из нас едят очень много сахара. Да-да, а это несет серьезную угрозу для здоровья. Рассказываем подробно, чем это чревато и как сократить количество сахара в своем рационе. А еще поговорили с врачом о том, почему люди болеют после прививки и можно ли пить антибиотики без назначения врача.

  • К сожалению, довольно часто врачи и средний медперсонал страдают от рук пациентов и их родственников. Профсоюзы предлагают ввести страхование профессиональных рисков врачей. Минздрав поддерживает такую идею. Узнали, кого предлагают застраховать в первую очередь.

  • Андрей Смольский — надежда нашего биатлона, а еще очень веселый парень. Обязательно почитайте его рассказ о том, как устроена жизнь спортсменов, как ребята по очереди готовят свои фирменные блюда, как вместе отмечают важные события, как поддерживают друг друга. Очень позитивный парень и интересное интервью.


  • Зимы в этом году не было, желающие приобрести дачу активизировались раньше обычного. Какие дачи смотрят сейчас покупатели, как они выглядят и почем продаются. Не нужна дача, мечтаете о квартире? Вот сколько нужно зарабатывать, чтобы банк дал вам кредит в 65 тысяч рублей на квартиру.

Все новости четверга, 5 марта

Кстати, возьмите на заметку несколько новых способов поздороваться (вместо рукопожатий) и будьте бдительны, банки сообщают о новой волне мошенничества. Напоследок держите несколько идей, как провести выходные. Удачного дня!

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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