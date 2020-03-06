Зарплаты, на которые не прожить, ЧП в шахте, Минск в деталях и кому нельзя в медцентры - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Наконец наступила пятница! Ура! Надеемся, что у всех сегодня будет приятный день. На предприятиях мужчины начнут поздравлять женщин (8 Марта ведь на воскресенье выпадает), создавая прекрасное настроение. А мы пока расскажем, что случилось в четверг.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Туристические организации страны обеспокоены, говорят, что из-за коронавируса вся отрасль под угрозой . Люди отменяют туры за границу, белорусские гостиницы отказываются заселять туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Мы Витебске тоже вернулся из командировки в Италию">узнали немного о втором пациенте в Витебске с коронавирусом, как себя чувствуют все шестеро заразившихся и чем занимаются студенты БНТУ на карантине (некоторых уже выписали из больницы). Посмотрели , как минские офисы и предприятия реагируют на коронавирус . Кто-то, между прочим, рассматривает перевод сотрудников на работу удаленно (на заводе сложно такое представить). Чтобы предотвратить возможность заражения коронавирусом, надо не трогать руками лицо . Но почему же это простое правило так сложно выполнять ? Кстати, из-за коронавируса частные медцентры ввели ограничения по приему пациентов, а в Минздраве пояснили, кому оформляют больничные из-за сложившейся ситуации, и внесли инфекцию, вызванную COVID-19, в список опасных заболеваний .

Хотели бы заглянуть в места, которые скрыты от глаз большинства? Появилась детализированная съемка Минска с высоты. Минска с высоты. Рассмотрели резиденции и двор КГБ">Видны дворы КГБ и Администрации президента, «поле тетриса» Тракторного завода, резиденции Лукашенко.

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