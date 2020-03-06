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В Вороновском районе пограничникам, чтобы задержать контрабандиста, пришлось стрелять
06.03.2020 12:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На белорусско-литовской границе пограничники задержали мужчину, который незаконно пытался перенести товар в соседнюю страну. 28-летний житель Ивьевского района попробовал скрыться — и пограничникам пришлось стрелять,
В четверг, 5 марта, на заставу «Бенякони» поступила информация о том, что около границы находится неизвестный. Туда отправили пограничников. Увидев их, мужчина попытался скрыться в лесу, однако после предупредительного выстрела в воздух был вынужден сдаться.
В пяти метрах от границы пограничники нашли 12 коробок с товаром, которые мужчина пытался перенести в Литву.
Начат административный процесс.
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На белорусско-литовской границе пограничники задержали мужчину, который незаконно пытался перенести товар в соседнюю страну.
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