В Вороновском районе пограничникам, чтобы задержать контрабандиста, пришлось стрелять

Источник материала: Tut.by

На белорусско-литовской границе пограничники задержали мужчину, который незаконно пытался перенести товар в соседнюю страну. 28-летний житель Ивьевского района попробовал скрыться — и пограничникам пришлось стрелять, сообщает Госпогранкомитет.



Фото: gpk.gov.by

В четверг, 5 марта, на заставу «Бенякони» поступила информация о том, что около границы находится неизвестный. Туда отправили пограничников. Увидев их, мужчина попытался скрыться в лесу, однако после предупредительного выстрела в воздух был вынужден сдаться.

В пяти метрах от границы пограничники нашли 12 коробок с товаром, которые мужчина пытался перенести в Литву.

Начат административный процесс.