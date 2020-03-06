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Штраф грозит жительнице Барановичей, которая продавала медицинские маски через соцсети
06.03.2020 12:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница Барановичей продавала через интернет медицинские маски по 20 рублей за упаковку, сообщает
Объявления о продаже женщина размещала в соцсети. За 40 масок в заводской упаковке она просила 20 рублей, то есть — по 50 копеек за маску.
Нарушительницу выявили во время контрольной закупки. На нее составили протокол за торговлю без регистрации предпринимателем товарами, реализация которых физлицам запрещена.
Теперь ей грозит от 5 до 50 базовых штрафа (135−1350 рублей).
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За 40 масок в заводской упаковке она просила 20 рублей.
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