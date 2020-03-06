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В Мядельском районе суд вынес приговор 21-летнему мужчине, убившему годовалого пасынка

06.03.2020 12:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский областной суд на выездном заседании огласил приговор 21-летнему мужчине, который убил годовалого ребенка. Об этом TUT.BY сообщила помощник председателя суда Юлия Корзун. Трагедия произошла, пока мать ребенка была в роддоме.


Фото: Следственный комитет

Мужчину признали виновным в убийстве заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью (ч. 2 ст. 139 УК). Суд приговорил мужчину к 23 годам колонии в условиях усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В день происшествия, пока мать ребенка была в роддоме, ее годовалый сын остался дома с сожителем.

«Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил малыша, потому что тот плакал. Он нанес ему удары руками и ногами в область головы и по различным частям тела. Когда увидел ребенка без признаков жизни, решил скрыть преступление: вынес тело в сумке и спрятал в пустующем доме в Мядельском районе», — сообщали следователи.

После случившегося мужчина встретил сожительницу из роддома вместе с их новорожденной дочкой. Когда женщина вернулась домой, она стала выяснять, где сын. Мужчина сначала говорил ей и милиции, что ребенок у знакомых, а позже рассказал, где спрятал тело.

Известно, что 21-летний мужчина снимал квартиру вместе с 20-летней сожительницей в поселке Нарочь. У обвиняемого есть ребенок от предыдущих отношений. Он окончил аграрный колледж, работал в одном хозяйстве, а в 2018 году приехал по перераспределению в ОАО «Занарочанский» Мядельского района. Мужчину задержали 24 сентября 2019 года.

 
 
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Минский областной суд на выездном заседании огласил приговор 21-летнему мужчине, который убил ее годовалого ребенка.
 
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