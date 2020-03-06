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Подарили цветы и спели «Катюшу». Ветеран Великой Отечественной войны из Новой Гусевицы Анна Щепетько принимала поздравления с 8 Марта

06.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Подарили цветы и спели «Катюшу». 6 марта ветеран Великой Отечественной войны из Новой Гусевицы Анна Щепетько приняла поздравления с 8 Марта.

Накануне 8 Марта глава района Анатолий Гапоник, заместитель председателя Геннадий Вамбриков, представители Гусевицкого сельисполкома, Совета депутатов, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома поздравили участницу Великой Отечественной войны Анну Щепетько с праздником весны.

Тёплые слова, искренние пожелания, цветы, памятный подарок от РО РОО «Белая Русь» и легендарная «Катюша» в исполнении Валерии Михаленко и Александра Новикова.… Всё это в первые весенние дни ей — женщине-освободительнице, труженице, матери.

Анне Илларионовне 95 лет. Ей есть что рассказать. Юной 15-летней девушкой она ушла в партизанский отряд вместе с отцом и тремя старшими братьями. Война отняла у нее мать, заставила рано повзрослеть. Участница войны, она сполна познала все беды военного времени, прожила долгую, трудную жизнь, но сумела сохранить жизнелюбие, оптимизм, интерес ко всему происходящему вокруг. В настоящее время проживает у дочери и зятя, которые окружили ее заботой и любовью.

Мы все присоединяемся к поздравлениям и желаем Анне Илларионовне в юбилейный год 75-летия Великой Победы крепкого здоровья, бодрости духа и весны в душе!Подарили цветы и спели «Катюшу». Ветеран Великой Отечественной войны из Новой Гусевицы Анна Щепетько принимала поздравления с 8 Марта
Подарили цветы и спели «Катюшу». Ветеран Великой Отечественной войны из Новой Гусевицы Анна Щепетько принимала поздравления с 8 Марта
Подарили цветы и спели «Катюшу». Ветеран Великой Отечественной войны из Новой Гусевицы Анна Щепетько принимала поздравления с 8 Марта
Подарили цветы и спели «Катюшу». Ветеран Великой Отечественной войны из Новой Гусевицы Анна Щепетько принимала поздравления с 8 Марта
Подарили цветы и спели «Катюшу». Ветеран Великой Отечественной войны из Новой Гусевицы Анна Щепетько принимала поздравления с 8 Марта
Подарили цветы и спели «Катюшу». Ветеран Великой Отечественной войны из Новой Гусевицы Анна Щепетько принимала поздравления с 8 Марта
Подарили цветы и спели «Катюшу». Ветеран Великой Отечественной войны из Новой Гусевицы Анна Щепетько принимала поздравления с 8 Марта
Подарили цветы и спели «Катюшу». Ветеран Великой Отечественной войны из Новой Гусевицы Анна Щепетько принимала поздравления с 8 Марта

Ирина ПАЛУБЕЦ. Фото автора.

 
 
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Подарили цветы и спели «Катюшу». 6 марта ветеран Великой Отечественной войны из Новой Гусевицы Анна Щепетько приняла поздравления с 8 Марта. Накануне...
 
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