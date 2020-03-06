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Председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха: 2019-й был годом стабилизации Глусского района, 2020-й должен стать годом развития

06.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха: 2019-й был годом стабилизации Глусского района, 2020-й должен стать годом развития
Сегодня в Глуске в торжественной обстановке проходит итоговое собрание трудовых коллективов района, в нем принимают участие делегации наших предприятий, учреждений и организаций. Но то, чего мы добились в 2019 году, — заслуга всех и каждого, и те задачи, которые мы перед собой ставим, могут быть выполнены при условии, что и дальше будем действовать сообща. О том, что сделано в году минувшем, и о перспективах текущего года рассказывает председатель Глусского районного исполнительного комитета Степан ЧЕЧУХА:

— Прошедший 2019 год был насыщенным на дела и преобразования, а потому довольно беспокойным. Нам предстояло выполнить и плановые экономические задания, которые перед районом поставило руководство области, и большие ремонтные работы, которые давно назрели и были необходимы нам всем. В этой связи в первую очередь хочу поблагодарить жителей районного центра за то, что они с пониманием и терпением отнеслись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дорог, тротуаров, домов. Но, согласитесь, результат, который мы видим сегодня, стоит тех трудностей, тех сил и труда, которые в это вложены. Думаю, не надо говорить о километрах асфальта и плитки, о преобразившихся фасадах многоэтажных и частных домов, об обновлении социальных объектов, о детских площадках и красивых зеленых зонах. Всё это делалось для вас, с вашей помощью и при вашем непосредственном участии. Можете не сомневаться, что работу в этом направлении мы продолжим и в текущем году, пусть не в таких объемах и масштабах, как в 2019-м, но успокаиваться и останавливаться на достигнутом точно не будем. Много сделано в центре Глуска, теперь пойдем дальше, сделаем акцент на так называемых малых архитектурных формах, на озеленении улиц. По Кирова сейчас срезаем старые деревья, а на их место надо садить новые, каштаны или липы, чтобы было красиво. Мое безусловное требование к коммунальникам — город должен утопать в цветах, согласитесь, богатые и со вкусом оформленные клумбы — это красиво, это создает настроение как самим жителям, так и гостям. Да, у нас не будет столько средств, как год назад, но начатое обновление мы всё равно продолжим. Продолжим ремонт отделений больницы, сделаем, уже начали делать, школу № 2, будем улучшать материальную базу детских садов. По домам и дворовым территориям тоже остается еще немало работы — где-то крыльцо нужно поправить, где-то дверь заменить, скамейку поставить, кажется, это мелочи, но из них и складывается общий вид дома, двора, всей улицы.

Теперь о производственной стороне нашей жизни. Из 13 прогнозных показателей и заданий, доведенных Глусскому району на 2019 год, было выполнено 11. Среди них такие важнейшие, как производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий — 108,6 % при задании 105 %, производство продукции в сельхозорганизациях — 115,7 % при плане 108 %, розничный товарооборот торговли — 108,6 % при задании 104,5 %, номинальная начисленная среднемесячная зарплата за год — 743,4 рубля (114,5 % к 2018-му году), средняя зарплата в декабре 2019-го составила 794,1 рубля, при этом реальная зарплата в декабре выросла на 7,9 %, с начала года — на 8,4 %. Экспорт товаров (без учета организаций республиканского подчинения) составил 140,6 % при плане 104 %, экспорт товаров в целом по району — 124,6 %. Объем строительно-монтажных работ — 10 млн 959 тысяч, это 198,5 % к предыдущему году и 125,2 % к заданию. Кроме того, численность крупного рогатого скота достигла 17 578 голов, рост за год составил 110,4 %, производство (выращивание) КРС выросло на 143,1 %, до 1643,6 тонны.

Да, на многие важные показатели мы вышли, но в то же время я не могу сказать, что по этим направлениям все сделали всё возможное, выложились по максимуму. Я думаю, я уверен, что экономика, во всяком случае, отдельные предприятия, могли бы работать лучше. Понимаю, что не все планы быстро выполнимы и не все задачи быстро достижимы, особенно в сельском хозяйстве. За прошлый год мы на 1650 голов прибавили поголовье крупного рогатого скота, пусть немного (на 1,5 кормовых единиц), но увеличили кормовую базу, и скот сегодня не голодает. Но отдача от этих и ряда других предпринятых шагов проявляется не сразу, а, может быть, через год или через два. Поэтому наступивший год для нас является ключевым, я бы сказал, переломным. Если раньше у нас была задача закрепить показатели, не откатиться назад, не потерять ни одно предприятие, сохранить базу — и мы это сделали, то в 2020-м будем наращивать темпы производства продукции — и в сельском хозяйстве, и в промышленности. В декабре 2020 года среднюю заработную плату по району нужно довести до тысячи рублей. Но сделать это не искусственным образом, а так, чтобы деньги были заработаны, на это ориентирует сегодня и губернатор. Надо в три раза увеличить производство зерна, на 6 тысяч тонн должно вырасти молоко, нужна уверенная кормовая база — чтобы ее хватило не только до весны, а и до осени. Как это сделать, мы знаем, понимаем. В прошлом году обновили материальную базу хозяйств — приобрели 50 единиц техники: тракторы, сеялки, кормораздатчики и другую. Есть поддержка и понимание со стороны области. Но мы сами, руководители хозяйств на местах, должны стремиться, хотеть двигаться вперед, а не топтаться на месте. Да, нелегко, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Тем более это позволяют погодные условия, зима была мягкая, у нас сохранились рапс, озимые, все посевы сто процентов, в достатке азотных удобрений. Надо только соблюдать технологию — и получим результат.  Получим запланированные 30 тысяч тонн зерна, заготовим нужное количество кормов, увеличим производство молока. Мы будем продолжать ремонт старых ферм, в прошлом году сделали пять сараев, в этом сделаем еще четыре, поставим туда скот (поголовье будем увеличивать и дальше), и людям будет работа.

Мы уже начали сеять, однако массовый сев зерновых, думаю, начнется не раньше 20-х чисел марта. Его надо провести на одном дыхании, тем более, что для этого у нас всё есть, осталось закончить ремонт техники. Планируем посеять три с половиной тысячи гектаров яровых зерновых — это две недели, потом займемся кукурузой, ее площади в этом году доведем до семи тысяч гектаров: две тысячи на зерно и пять тысяч на силос. Болота и травы, которые уже выродились, будем распахивать, пересевать, перезалужать и создавать новые хорошие пастбища, правда, за год всё не получится, и результат будет не сразу, но делать надо, будем работать на перспективу. Будем двигаться по всем направлениям, надо возрождать район, выводить его на те рубежи и достижения, которые были у него раньше. Но на это должны работать все: и механизаторы, и доярки, и специалисты, и руководители. Один в поле не воин.

Но производство есть производство, на работу все мы, от начальника до рядового работника, ходим и будем ходить каждый день и свои обязанности выполнять. Мне хочется заострить внимание на том, что  связано с проявлением доброй воли, с нашим желанием или нежеланием. Я говорю о спорте и о здоровом образе жизни. Это не просто актуальная, а даже больная для нас тема, потому что демографическая ситуация не радует: рождаемость падает, смертность, в том числе в трудоспособном возрасте, растет. Поэтому, безусловно, хотелось бы, чтобы жители района больше заботились о себе и своем здоровье, были более активными. Смотрите, сколько у нас сделано, в том числе и в прошлом году, в этом направлении: обновлен стадион, отремонтирована площадка, есть хоккейная коробка, работает бассейн, спортзалы школ открыты (это мое требование) для желающих заниматься физической культурой и спортом, в районе проводятся спартакиады для детей и взрослых, различные эстафеты и так далее. Но этого недостаточно, надо, чтобы в районе была своя взрослая футбольная команда, волейбольная, чтобы хотя бы на уровне области мы могли выступать и быть заметными, как выступают и побеждают наши дети — приятно слышать об их победах, гордиться ими. Поэтому советую всем настраиваться на то, что будет много спортивно-массовых мероприятий, и на то, чтобы в них участвовало как можно больше людей и команд. Спортивные объекты построены не для того, чтобы они пустовали, так что спорту в этом году будет уделено особое внимание и большое место.

Еще раз говоря об итогах и перспективах, подчеркиваю, что 2019 год стал для района годом стабилизации, мы остановили падение по ряду важнейших показателей, и теперь нам необходимо улучшать экономику предприятий, развиваться, двигаться дальше. Делать это нам предстоит всем вместе. И я искренне рассчитываю на усердие, профессионализм, самоотдачу глусчан и хочу верить в ваше стремление сделать свою жизнь лучше, а Глусчину — богаче и прекраснее.

 
 
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Сегодня в Глуске в торжественной обстановке проходит итоговое собрание трудовых коллективов района, в нем принимают участие делегации наших предприятий,...
 
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