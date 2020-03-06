ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дорогие женщины Минской области!

06.03.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Каждый год в этот день мы дарим цветы самым родным и любимым нашим людям: мамам, бабушкам, женам, сестрам. Поздравления от нас принимают коллеги по работе, просто знакомые, представляющие прекрасную половину общества.

Мы восхищаемся, дорогие женщины, вашей красотой и чуткостью, трудолюбием и оптимизмом. Природа щедро наделила вас способностью излучать свет и тепло.

Вы хорошо образованы, предприимчивы, вас всегда отличают терпение, высокая ответственность, умение добиваться поставленных целей.

Вашу роль в современной жизни невозможно переоценить. Наверное, уже не осталось таких сфер деятельности, где бы вы не зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Очень велик ваш вклад в развитие культуры и просвещения, здравоохранения и спорта. Вы успешно трудитесь на производстве, продвигаете вперед науку, несете нелегкую службу в армии и милиции, широко представлены в органах законодательной и исполнительной власти.

Особенно ценно то, что вам, милые женщины, удается совмещать все это с самой главной миссией – рождением и воспитанием детей.

Хочется пожелать вам добра и радости, чтобы в ваших семьях неизменно царила атмосфера любви и благополучия.

Пусть у вас на сердце всегда будет весна!

С праздником!   

 

Председатель Минского областного исполнительного комитета А.Г.Турчин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От всей души поздравляю вас с вашим замечательным праздником – 8 марта!
 
Новости дня
Новости общества
 
Председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха: 2019-й был годом стабилизации Глусского района, 2020-й должен стать годом развития
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика