Дорогие женщины Минской области!

Источник материала: Единство

Каждый год в этот день мы дарим цветы самым родным и любимым нашим людям: мамам, бабушкам, женам, сестрам. Поздравления от нас принимают коллеги по работе, просто знакомые, представляющие прекрасную половину общества.

Мы восхищаемся, дорогие женщины, вашей красотой и чуткостью, трудолюбием и оптимизмом. Природа щедро наделила вас способностью излучать свет и тепло.

Вы хорошо образованы, предприимчивы, вас всегда отличают терпение, высокая ответственность, умение добиваться поставленных целей.

Вашу роль в современной жизни невозможно переоценить. Наверное, уже не осталось таких сфер деятельности, где бы вы не зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Очень велик ваш вклад в развитие культуры и просвещения, здравоохранения и спорта. Вы успешно трудитесь на производстве, продвигаете вперед науку, несете нелегкую службу в армии и милиции, широко представлены в органах законодательной и исполнительной власти.

Особенно ценно то, что вам, милые женщины, удается совмещать все это с самой главной миссией – рождением и воспитанием детей.

Хочется пожелать вам добра и радости, чтобы в ваших семьях неизменно царила атмосфера любви и благополучия.

Пусть у вас на сердце всегда будет весна!

С праздником!

Председатель Минского областного исполнительного комитета А.Г.Турчин