ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С праздником, милые женщины!

06.03.2020 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

С праздником, милые женщины!

Дорогие, уважаемые женщины!

Примите самые искренние поздравления с прекрасным весенним праздником – Днем женщин!
Этот день всегда ассоциируется с весной и солнцем, новыми надеждами и светлым настроением.
Невозможно представить мир без женщин. Во все времена они олицетворяли собой источник вдохновения, начало всех начал. Ваши энергия, внутренняя сила, активная жизненная позиция несут в мир добро, согласие и любовь.

Многое лежит на ваших плечах – и ответственность за воспитание детей, и каждодневные заботы о благоустройстве домашнего очага. При этом вы находите в себе силы усердно трудиться на благо общества. Ваши знания, талант и огромное трудолюбие дают блестящие результаты в разных сферах.

Примите от нас огромную благодарность за ваше участие в жизни района, за ваши выдержку, понимание и поддержку, за достойное воспитание детей, тепло домашнего очага, за то, что умеете сделать мир добрее и благороднее, найти нужные слова и поддержать в трудную минуту.

Желаем вам крепкого здоровья, добра, постоянного внимания близких. Пусть вам во всем сопутствуют удача и успех. Будьте счастливы и любимы!

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорогие, уважаемые женщины! Примите самые искренние поздравления с прекрасным весенним праздником – Днем женщин! Этот день всегда ассоциируется с весной...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле люди хотели установить для бездомных кошек домик - но коммунальники запретили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика