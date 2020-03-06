С праздником, милые женщины!

Источник материала: Кировец





Дорогие, уважаемые женщины!

Примите самые искренние поздравления с прекрасным весенним праздником – Днем женщин!

Этот день всегда ассоциируется с весной и солнцем, новыми надеждами и светлым настроением.

Невозможно представить мир без женщин. Во все времена они олицетворяли собой источник вдохновения, начало всех начал. Ваши энергия, внутренняя сила, активная жизненная позиция несут в мир добро, согласие и любовь.

Многое лежит на ваших плечах – и ответственность за воспитание детей, и каждодневные заботы о благоустройстве домашнего очага. При этом вы находите в себе силы усердно трудиться на благо общества. Ваши знания, талант и огромное трудолюбие дают блестящие результаты в разных сферах.

Примите от нас огромную благодарность за ваше участие в жизни района, за ваши выдержку, понимание и поддержку, за достойное воспитание детей, тепло домашнего очага, за то, что умеете сделать мир добрее и благороднее, найти нужные слова и поддержать в трудную минуту.

Желаем вам крепкого здоровья, добра, постоянного внимания близких. Пусть вам во всем сопутствуют удача и успех. Будьте счастливы и любимы!

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.