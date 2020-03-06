Сотрудники Дубровенского РОЧС приняли участие в акции «С весной в душе через 75 лет Победы!»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Спасатели Витебской области поздравляют женщин-ветеранов Великой Отечественной войны с приближающимся 8 Марта.

Утром начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин провел офицерское собрание с работниками, которым дано такое приятное поручении — поздравить женщин-ветеранов в Витебской области с 8 Марта «С весной в душе через 75 лет Победы!».





































В Дубровенском районе спасатели отправились в аг.Осинторф к Валентине Михайловне Афанасенко.

Они подарили цветы, сладости, а также автономный пожарный извещатель, который сразу же установили.

К акции МЧС присоединились работники сельисполкома, ветеранской организации аг.Осинторф и РО РОО «Белая Русь»