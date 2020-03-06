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Сотрудники Дубровенского РОЧС приняли участие в акции «С весной в душе через 75 лет Победы!»

06.03.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Сотрудники Дубровенского РОЧС приняли участие в акции «С весной в душе через 75 лет Победы!»

Спасатели Витебской области поздравляют женщин-ветеранов Великой Отечественной войны с приближающимся 8 Марта.
Утром начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин провел офицерское собрание с работниками, которым дано такое приятное поручении — поздравить женщин-ветеранов в Витебской области с 8 Марта «С весной в душе через 75 лет Победы!».


Сотрудники Дубровенского РОЧС приняли участие в акции «С весной в душе через 75 лет Победы!»


Сотрудники Дубровенского РОЧС приняли участие в акции «С весной в душе через 75 лет Победы!»


Сотрудники Дубровенского РОЧС приняли участие в акции «С весной в душе через 75 лет Победы!»


Сотрудники Дубровенского РОЧС приняли участие в акции «С весной в душе через 75 лет Победы!»


Сотрудники Дубровенского РОЧС приняли участие в акции «С весной в душе через 75 лет Победы!»


Сотрудники Дубровенского РОЧС приняли участие в акции «С весной в душе через 75 лет Победы!»

В Дубровенском районе спасатели отправились в аг.Осинторф к Валентине Михайловне Афанасенко.
Они подарили цветы, сладости, а также автономный пожарный извещатель, который сразу же установили.
К акции МЧС присоединились работники сельисполкома, ветеранской организации аг.Осинторф и РО РОО «Белая Русь»

 
 
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Спасатели Витебской области поздравляют женщин-ветеранов Великой Отечественной войны с приближающимся 8 Марта. Утром начальник Витебского областного управления...
 
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