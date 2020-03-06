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МИД Беларуси: ограничения для туристов из-за коронавируса ввели в 30 странах

06.03.2020 16:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перед поездкой в другие страны следует заранее узнать, какие правила въезда там действуют, рекомендует МИД Беларуси на своей странице в Facebook.


Фото: Дмитрий Молокович

Ведомство сообщает, что ряд новых правил уже действует в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Грузии, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Кувейте, Кыргызстане, Маврикий, Малайзии, Мальдивах, Макао, Монголии, Мьянме, Новой Зеландии, Палау, Папуа Новой Гвинеи, Республике Корее, Саудовской Аравии, Северной Корее, Сингапуре, США, Тайване, Туркменистане, Турции, Филиппинах, Японии.

— Гражданам, планирующим поездки в указанные государства, в целях получения подробной информации о характере и сроках ограничений, необходимо обращаться в соответствующие дипломатические представительства или консульские учреждения вышеупомянутых стран, — рекомендует Министерство иностранных дел Республики Беларусь.

Для каждой конкретной страны ограничительные меры разные. К примеру, все международные рейсы из Ашхабада перенаправляются в аэропорт Туркменабада, пишет издание «Хроники Туркменистана». Там пассажиры в обязательном порядке сдают слюну для проведения теста на COVID-19. Тестирование может занимать до шести часов.

В нашей стране также приняли ряд мер для предупреждения завоза и распространения COVID-19. В частности были отменены рейсы из Пекина.

 
 
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Перед поездкой в эти государства следует заранее узнать, какие правила въезда там действуют, рекомендует МИД Беларуси на своей странице в Facebook
 
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