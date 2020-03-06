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Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры

06.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры.

В рамках концерта председатель райисполкома Анатолий Гапоник вручил представительницам прекрасного пола, которые своим трудом достигли значительных результатов в профессиональной деятельности, почетные дипломы, подарки и цветы.

Среди них в номинации «Женщина-труженица»:

— Елена Васильевна Болтунова — заместитель главного бухгалтера СП «АМИПАК» — ОАО;
— Любовь Яковлевна Сюськина — оператор машинного доения МТФ №1 КСУП «Кривск»;
— Валентина Ивановна Сорокина — бригадир производственной бригады МТФ «Липиничи» ОАО «Юбилейный — Агро»;
-Зинаида Алексеевна Пономарева — оператор машинного доения МТФ «Прибор» ОАО «Николаевка»;
-Гульнара Салтанмурзаевна Шахвалиева- оператор машинного доения ОАО «Эспериментальная база «Пенчин»;
-Оксана Ивановна Старовойтова — оператор птицефабрики и механизированных ферм РУП «Белоруснефть-Особино»;
-Тамара Валентиновна Никитенко — главный бухгалтер СУП «Андреевка»;
— Елена Ивановна Заяц – оператор машинного доения КСУП «Губичи»;
-Татьяна Владимировна Музыченко — инженер по охране труда филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод;
— Ольга Николаевна Чуракова — заведующий хозяйством государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Буда- Кошелевский опытный лесхоз».

В номинации «Женщина-мать»:

— Наталья Михайловна Казак — медицинская сестра детского отделения УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»;
— Ольга Олеговна Свердликова — главный экономист ОАО «Буда- Кошелево-агросервис»;
— Людмила Михайловна Шульга — библиотекарь Потаповской сельской библиотеки;
— Елена Владимировна Козлова — учитель русского языка и литературы ГУО «Гимназия г.Буда-Кошелево»;
— Елена Николаевна Сурнакова — приемный родитель отдела образования спорта и туризма Буда-Кошелевского райисполкома;
— Валентина Васильевна Ксензова — бухгалтер районной организации белорусского профсоюза работников АПК.

В номинации «Женщина-творец»:

— Ирина Александровна Лашкевич — учитель ГУО «Буда-Кошелевская детская школа искусств»;
— Светлана Алексеевна Карпович — библиотекарь Бацунской сельской библиотеки;
— Елена Викторовна Новикова — методист УО «Буда- Кошелевский государственный аграрно-¬технический колледж».

В номинации «Женщина -руководитель»:

— Елена Николаевна Трофимова — старший инспектор группы информационного обеспечения отдела внутренних дел райисполкома;
— Надежда Александровна Бебешко — главный бухгалтер дорожного ремонтного строительного управления №184;
— Валентина Ивановна Жукова — и.о. директора СП «АМИПАК» ОАО;
— Светлана Николаевна Карпович — начальник отделения почтовой связи «Красное Знамя»;
— Елена Николаевна Михалевич — председатель первичной профсоюзной организации «ГУО «Коммунаровская СШ».

Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры

Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры

Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры

Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры

Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры
Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры

 
 
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Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 6 марта в центральном районном Доме культуры. В рамках концерта председатель...
 
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