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«Брестские, но из голландских луковиц». Почем тюльпаны накануне праздника в самом центре Витебска
07.03.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Цветочный базар развернулся в предпраздничные дни на площадке возле «Марко-сити» на улице Ленина в Витебске. vitebsk.biz
Тюльпаны голландские всех цветов и размеров. В коробках, ведрах и руках улыбчивых продавцов.
— Цена у всех одна — 2 рубля за штуку. Никакого демпинга, — делятся бизнес-стратегией продавцы.
— Тюльпаны из Бреста, но из голландских луковиц.
Резиновые надувные цветочки чуть дороже — 2 рубля 50 копеек за штуку.
Мимозы из Сочи продают на развес — 5 рублей за килограмм.
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Цветочный базар развернулся в предпраздничные дни на площадке возле «Марко-сити» на улице Ленина в Витебске.
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