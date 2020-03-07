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«Брестские, но из голландских луковиц». Почем тюльпаны накануне праздника в самом центре Витебска

07.03.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Цветочный базар развернулся в предпраздничные дни на площадке возле «Марко-сити» на улице Ленина в Витебске. vitebsk.biz узнал, почем продают цветы.


Тюльпаны голландские всех цветов и размеров. В коробках, ведрах и руках улыбчивых продавцов.



— Цена у всех одна — 2 рубля за штуку. Никакого демпинга, — делятся бизнес-стратегией продавцы.

— Тюльпаны из Бреста, но из голландских луковиц.



Резиновые надувные цветочки чуть дороже — 2 рубля 50 копеек за штуку.

Мимозы из Сочи продают на развес — 5 рублей за килограмм.



 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Цветочный базар развернулся в предпраздничные дни на площадке возле «Марко-сити» на улице Ленина в Витебске.
 
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