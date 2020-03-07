Вы спасаете не природу, а себя. Вот почему нужно экономить воду и как это делать

Источник материала: Tut.by

Водный ресурс кажется нам бесконечным: пару раз повернешь кран — и вот уже течет чистая вода приятной температуры. Но на самом деле не все так радужно. Что плохого мы делаем? Как каждый из нас может повлиять на ситуацию? Объясняет координатор тематического проекта «Центра экологических решений» Наталья Поречина.



Фото: Sasikan Ulevik, unsplash.com

Почему мне вообще должно быть дело до высыхания и загрязнения водоемов?

— Уровень грунтовых вод сильно падает, особенно в последние годы, из-за изменения климата. Это может увидеть простой белорус: пересыхают мелкие речки, падает уровень воды в колодцах, — обозначает Наталья. — Особенно это заметно сельским жителям: раньше у них был родник — а через пару лет его не стало.

Посмотрим, на самом ли деле на Земле так много воды, как нам кажется.

— Да, 2/3 суши занято водой, но в основном это соленая морская вода, которую мы не можем использовать ни для питья, ни для технологических процессов, ни в домашнем хозяйстве, — рассказывает Наталья. — Теперь цифры: 97% воды — соленая, нам остается 3%. Из этих 3% еще около 80% находится в виде ледников, то есть нам остается совсем мизер.

Если «переводить» эти проценты в что-то более понятное, представьте обычную литровую банку. Это — вся вода на планете. Получается, что человеку доступно только 6 из 1000 миллилитров воды. Но даже и это будет не совсем правдой: часть воды находится на такой глубине, добраться до которой технически сложно и экономически нецелесообразно.

— В этом маленьком количестве воды есть и та, что уже загрязнена нами. Наверняка вы слышали от старших родственников, что раньше можно было пить воду из небольшой речки или ручья, и она была безопасна. Нынешней молодежи такое представить уже сложно, — подчеркивает собеседница. — В наши дни уже в середине июня вода начинает «цвести» — пить ее нельзя.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Такое «цветение» называется эвтрофикацией — процесс, когда вода насыщается биогенными, то есть питательными веществами (соединениями азота и фосфора). Это природное явление. Вот только в естественных условиях, без влияния человека, эвтрофикация происходит в конце июля и начале августа.

Большая часть биогенных веществ — стоки с полей. Если вывезенные на поля навозные стоки не запахивать сразу же, они вместе с осадками попадают в реки, частично фильтруются в почву и могут попасть в грунтовые воды. Окей, но причем здесь питьевая вода?

— Бытует мнение, что родниковая и колодезная вода — самая чистая, самая вкусная и самая полезная. К сожалению, последние десять лет мы так говорить не можем, — разочаровывает специалист. — По данным Минздрава, около 37% общественных белорусских колодцев имеют превышение ПДК (предельно допустимая концентрация. — Прим. ред.) по нитратам. Но в деревнях люди чаще пользуются не общественными, а частными колодцами, и здесь ситуация гораздо хуже. Более 70% частных колодцев имеют повышенное содержание нитратов. То есть эту воду категорически нельзя пить беременным женщинам, кормящим матерям, детям до года.



Фото: pixabay.com

Попадая к нам в организм, нитраты превращаются в еще более опасные соединения — нитриты, которые являются причиной возникновения в организме серьезного заболевания — метгемоглобинемия, то есть неспособность клеток крови переносить кислород по организму. Для младенцев это чревато даже смертью. При этом нитратную воду не очистит ни один фильтр, кроме фильтра с обратным осмосом. Но это дорогое удовольствие — не каждый белорус сможет себе позволить его установить.

В сельской местности на загрязнение почв влияют не только животноводческие комплексы, но и сами жители. Вспомните, где устанавливают деревенский туалет? Недалеко от дома. Где находятся сараи, рядом с которыми зимой сваливают навоз? Тоже недалеко. А еще недалеко от дома — колодец, из которого пьют воду. Безопасное расстояние от него до источника загрязнения должно быть не менее 50 метров. Увы, эта норма выполняется не на всех участках.

Еще одна Минска не стоит пить из крана">беда белорусской питьевой воды — повышенное содержание соединений железа. Но это природная особенность почв, к тому же наличие железа в воде видно невооруженным глазом — она выглядит ржавой.

Понятно. Но я живу в городе, что у нас не так?

В городе свои проблемы. Свислочь на участке ниже Минска — одна из самых загрязненных рек Европы. В нее попадают нормативно очищенные сточные воды после обработки на очистных сооружениях в Шабанах. К сожалению, те технологии, которые используются на очистных сооружениях, не могут на 100% очистить воду от загрязнений. Соответственно, остаточное количество загрязнителей попадает в Свислочь ниже сброса сточных вод в Шабанах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Биогенные вещества, которые попадают в реку, являются хорошим питанием для микроскопических водорослей и зоопланктона, которые, в свою очередь, являются прекрасным кормом для рыбы. Но вместе с питанием рыба поглощает и загрязняющие вещества, поэтому есть ее нельзя не только нам, но даже кошкам.

По этой причине специалист советует не покупать рыбу (в том числе копченую) у трасс, особенно возле Осиповичей. В местное водохранилище как раз попадает вода из Свислочи. Похожие проблемные места — Днепр ниже Могилева, Припять ниже Мозыря и Пинска.

Несколько районов Минска снабжаются водой из Вилейского водохранилища. Это питьевой водоем столицы. В нем люди купаются, сплавляются на байдарках, справляют нужду… Следствие — процесс эвтрофикации в водохранилище тоже начинается в июне. Прежде, чем вода из Вилейского водохранилища поступит к нам в краны, ее тщательно очищают и хлорируют. Поэтому многие из нас ощущают привкус хлорки, когда пьют воду из крана.

— К сожалению, у нас на кухне, в ванной и в туалете течет одинаково чистая вода — артезианская. Является ли это рациональным выбором? — спрашивает собеседница. — Например, в Японии воду для смыва в туалете используют после того, как ее уже использовали в ванной. Сейчас есть достаточно много технологий для рационального использования воды в домашнем хозяйстве.

Наталья предлагает 10 способов присоединиться к экологически-дружескому стилю жизни, которого уже придерживаются многие белорусы.

Вот 10 способов, как начать экономить дома (и еще немного о том — зачем)

1. Поменять краны на кухне и в ванной на клавишные

— Экономить воду должно быть просто, быстро и удобно, — отмечает Наталья. — Поднять клавишный кран можно и с намыленными руками, а вот крутить обычные краны не так комфортно: вы уже настроили воду определенной температуры, и ее не хочется выключать.

2. Выбрать подходящую стиральную машину

По словам специалиста, на семью из четырех человек вполне хватит машины с загрузкой на 5−6 килограммов.



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— Загрузка машины подразумевает определенный объем воды, который туда заливается, — объясняет Наталья. — Очень важно не тратить лишнюю воду, если вам достаточно всего пяти килограммов для стирки. При этом стоит делать полную загрузку, а не стирать одну майку или одни ползунки. Есть много хозяек, которые считают, что можно постирать по мелочи: «Ай, все равно машина стирает». А то, что тратится вода, электроэнергия, и засыпается химия, никто не учитывает.

3. Использовать определенные моющие средства

Здесь снова «всплывают» биогенные вещества — соединения азота и фосфора. Последний содержится практически во всех современных химических средствах. Это и стиральные порошки, и моющие средства, и косметика… Попадая в воду, они смываются в канализацию, а затем попадают в водную систему — мы получаем те самые «зацветающие» реки.

— Фосфор распознается по корню «фосф» в составе продукта. Полифосфаты, дикалийфосфат, динатрийфосфат — разных соединений много, — предупреждает Наталья. — Это специальные добавки для умягчения воды, чтобы грязь быстрее отстирывалась. Соединения фосфора, которые содержатся в моющих средствах, вызывают эвтрофикацию природных водоемов.



Фото: pixabay.com

С 2012-го года использование фосфатов в моющих средствах запрещено в странах ЕС, поэтому моющие средства, произведенные в странах Евросоюза, должны быть без них. А вот у нас в Беларуси нет такого запрета, есть только ограничение содержания фосфатов в пределах 15%.

— Радостно отметить, что у нас есть белорусское предприятие, которое производит некоторые стиральные порошки вообще без фосфатов, — замечает эксперт. — Это барановичский «Бархим».

4. Не занашивать одежду

Пункт связан с предыдущим: чтобы не приходилось использовать мощную химию для отстирывания загрязнений, лучше стирать вещи чаще.

— Экономия — это ведь не только физическое ограничение использования воды. Экономия равно «не-загрязнение», — подчеркивает эксперт. — Это нужно четко осознавать. К нам в квартиру приходит артезианская вода, а уходит — сточная, загрязненная. Чтобы ее очистить, надо потратить много денег, времени и электроэнергии, и даже при этом она все равно до конца не очистится.

5. Присмотреться к натуральным средствам

Наталья советует обратить внимание на универсальные вещи: хозяйственное мыло, соду и горчицу — и по возможности использовать их для стирки и мытья посуды. Все знают, что сода отлично справляется с чайным и кофейным налетом — так же хорошо она справится и с другими загрязнениями.

6. Мыть в двух раковинах (или тазике)

Для мытья посуды используйте две раковины: одна затыкается пробкой и в ней моется вся посуда, во второй раковине все ополаскивается. По такому же принципу моют посуду в деревне, только в тазике.



Фото: pixabay.com

— В Европе, где стоимость воды, приходящей в квартиру, высокая, люди стараются очень экономно мыть посуду, — напоминает Наталья.

7. Купить посудомоечную машину

Если тазик — не ваша тема, приобретите посудомоечную машину.

— Они используют в разы меньше воды, чем мы «выпускаем» из крана во время мытья очередной партии, — подсказывает эксперт. — Конечно, сама машина стоит денег и, если считать экономию в деньгах, то вы еще долго будете окупать приобретение. Но если вы думаете об экономии природных ресурсов — другое дело.

8. Убирать своевременно

Принцип похож на тот, что применим к одежде. Пригоревшую плиту, которую никто не мыл неделями, отмыть сложнее. Придется использовать химические средства, много воды… Специалист уверена, что чем регулярнее уборка — тем меньше затрат:

— Если что-то капнуло на плиту секунду назад, вытереть это можно обычной влажной тряпкой без применения химии.

9. Поменять бачок

Если вы планируете делать ремонт в квартире, то присмотритесь к разным видам бачков. Они бывают небольшими — не на 10, а на 5 литров, например. Когда в квартире живет 1−2 человека, этого объема вполне достаточно.

Если бачок уже стоит (или квартиру вы снимаете), просто положите в бачок 2-литровую бутылку или кирпич. Сработает закон Архимеда: объем погруженного тела вытеснит равный ему объем воды. Соответственно, сливаться при смыве тоже будет меньше.

10. Принимайте душ вместо ванной

Объем ванны 250−300 литров, и это очень много. Если принимать ванну часто, слишком много воды уйдет зря. Быстрый душ гораздо экономнее.