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В Пинске при реконструкции моста перевернулся автокран
08.03.2020 00:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пинске при реконструкции моста перевернулся автокран. Как сообщают в группе
Ранее
В декабре 2019 года завершили монтаж надвижных пролетов на опоры. Планируется, что в мае работы по реконструкции будут завершены на 100% и объект введут в эксплуатацию.
Автомобильный мост построили более 40 лет назад. Это единственный мост, который соединяет Пинск и Столин по автодороге Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На время работ движение пустили по
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В Пинске при реконструкции моста перевернулся автокран. Как сообщили очевидцы в группе Zello «Пинск ГАИ», происшествие произошло 7 марта около 18 часов. Рабочие...
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