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В Пинске при реконструкции моста перевернулся автокран

08.03.2020 00:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пинске при реконструкции моста перевернулся автокран. Как сообщают в группе Zello «Пинск ГАИ» в ВКонтакте, ЧП произошло 7 марта около 18.00. Рабочие прикрыли кран брезентом.



Ранее сообщалось, что мост через реку Пина в Пинске намерены сдать в мае 2020 года.

В декабре 2019 года завершили монтаж надвижных пролетов на опоры. Планируется, что в мае работы по реконструкции будут завершены на 100% и объект введут в эксплуатацию.

Автомобильный мост построили более 40 лет назад. Это единственный мост, который соединяет Пинск и Столин по автодороге Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На время работ движение пустили по наплавной конструкции. Последнее детальное обследование показало, что мост нуждается в реконструкции. Старт работам был дан в апреле 2019 года.

 
 
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В Пинске при реконструкции моста перевернулся автокран. Как сообщили очевидцы в группе Zello «Пинск ГАИ», происшествие произошло 7 марта около 18 часов. Рабочие...
 
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