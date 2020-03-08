Источник материала: Tut.by

В Пинске при реконструкции моста перевернулся автокран. Как сообщают в группе Zello «Пинск ГАИ» в ВКонтакте, ЧП произошло 7 марта около 18.00. Рабочие прикрыли кран брезентом.









Ранее сообщалось , что мост через реку Пина в Пинске намерены сдать в мае 2020 года.

В декабре 2019 года завершили монтаж надвижных пролетов на опоры. Планируется, что в мае работы по реконструкции будут завершены на 100% и объект введут в эксплуатацию.

Автомобильный мост построили более 40 лет назад. Это единственный мост, который соединяет Пинск и Столин по автодороге Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На время работ движение пустили по наплавной конструкции . Последнее детальное обследование показало, что мост нуждается в реконструкции. Старт работам был дан в апреле 2019 года.