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Бывшее здание суда на Леваневского отдают в аренду

08.03.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спрос на аренду помещений в бывшем здании суда на улице Леваневского изучает городской центр по управлению недвижимостью, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

Здание опустело после того, как прошлом году суды Московского и Ленинского районов Бреста перебрались в построенный на проспекте Машерова Дом правосудия.

В перспективе в старое здание переедет музей истории Бреста, находящийся по соседству, а пока его сдают в аренду.

Помещения можно использовать под офисы, производство, оказание образовательных и спортивно-оздоровительных услуг, общественное питание, торговлю, бытовое обслуживание и другие цели, сообщила специалист БГЦН Ирины Романовой.

Дом примечателен своим историческим прошлым. В 1944 году здесь размещался штаб I Белорусского фронта. А улица получила название в честь полярного летчика Сигизмунда Леваневского, участвовавшего в спасении пассажиров и экипажа затонувшего парохода «Челюскин» в Арктике и совершившего в 1936 году трансарктический перелет длинной в 19 тысяч км из Лос-Анджелеса в Москву.

 
Теги: Брест
 
 
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В перспективе в это здание переедет музей истории Бреста, находящийся по соседству.
 
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