ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скорая, фура и автобус «Динамо-Брест». В Бресте прошел автофлешмоб в поддержку маленькой девочки

08.03.2020 08:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

70 легковушек, фура, скорая, газовики, милиция, спасатели и автобус «Динамо-Брест» приняли участие в масштабном автофлешмобе в поддержку Софии Жагунь, которой нужно собрать 2,5 миллиона долларов на лечение.


Фото: Васька Пилот

Автофлешмоб прошел 7 марта. В нем приняли участие как гражданские автомобили, так и спецтранспорт.

Напомним, в Брестской области один за другим проходят масштабные флешмобы в поддержку Софии Жагунь. 8 февраля в Ганцевичах милиционеры, спасатели, волонтеры, учителя и чиновники райисполкома на городском аэродроме выстроили свои автомобили в надпись HELP.

Флешмоб также провели ученики областного кадетского училища. Около 80 кадетов в коротком видеоотчете рассказали историю девочки, а затем выстроились на плацу, образовав фразу «Соня живи».


Фото: Васька Пилот

Девочку поддержали учителя и ученики ганцевичского лицея, пружанской гимназии, брестские художники и семиклассники из лунинецкой школы, которые перечислили в помощь Софии все деньги, собранные на подарки к 23 февраля и 8 марта.

София родилась 14 ноября прошлого года. Через два месяца врачи поставили девочке диагноз «спинальная мышечная атрофия 1-го типа».


Фото: Васька Пилот

«Лечения в нашей стране не существует, но есть решение этой проблемы в других странах. Исцеление может наступить от препарата „Золгенсма“. Правда, стоимость лечения очень большая — 2,5 миллиона долларов», — указано на странице помощи девочки в соцсетях.

Родители объявили сбор средств на лечение дочери. На 6 марта собрано 347 866 доллара.

Помощь девочке можно так:

Номер телефона МТС, для пополнения баланса: +375297354343

Карта МТБанк 5 351 041 071 592 016 срок до 07/22

PayPal: dimitri. scharavin89@mail.ru

Яндекс деньги: 4100111604047338
Благотворительные счета открыты на ZHAHUN YULIYA

БАНК ЦБУ 117 ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» УНП200369858 МФОAKBBBY21802

Белорусский рубль
Транзитный счет №BY05AKBB38193821096561300000 на благотворительный счет №
BY96 AKBB 3134 0000 1476 4132 0117

Доллары США
Транзитный счет № BY74AKBB38193821125421300000 на благотворительный счет №
BY81 AKBB 3134 0000 1476 5132 0117

Евро
Транзитный счёт №BY74AKBB38193821125421300000 на благотворительный счёт № BY66 AKBB 3134 0000 1476 6132 0117

Российские рубли
Транзитный счёт № BY74AKBB38193821125421300000 на благотворительный счет №
BY51 AKBB 3134 0000 1476 7132 0117

Карта Беларусбанк
6711 7700 1842 9519
до 01/23

Карта Сбербанк России
5336 6903 7487 9338
до 05/22
Anjelika Kartineva владелец Анжелика Юрьевна

Цель: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Жагунь Юлия Павловна, на лечение в США дочери Жагунь Софии Евгеньевны

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Бывшее здание суда на Леваневского отдают в аренду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика