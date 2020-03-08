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Скорая, фура и автобус «Динамо-Брест». В Бресте прошел автофлешмоб в поддержку маленькой девочки
08.03.2020 08:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
70 легковушек, фура, скорая, газовики, милиция, спасатели и автобус «Динамо-Брест» приняли участие в масштабном автофлешмобе в поддержку Софии Жагунь, которой нужно собрать 2,5 миллиона долларов на лечение.
Автофлешмоб прошел 7 марта. В нем приняли участие как гражданские автомобили, так и спецтранспорт.
Напомним, в Брестской области один за другим проходят масштабные флешмобы в поддержку Софии Жагунь. 8 февраля в Ганцевичах милиционеры, спасатели, волонтеры, учителя и чиновники райисполкома на городском аэродроме выстроили свои автомобили в
Флешмоб также провели ученики областного кадетского училища. Около 80 кадетов в коротком видеоотчете рассказали историю девочки, а затем выстроились на плацу, образовав
Девочку поддержали учителя и ученики ганцевичского лицея, пружанской гимназии, брестские художники и семиклассники из лунинецкой школы, которые
София родилась 14 ноября прошлого года. Через два месяца врачи поставили девочке диагноз «спинальная мышечная атрофия 1-го типа».
«Лечения в нашей стране не существует, но есть решение этой проблемы в других странах. Исцеление может наступить от препарата „Золгенсма“. Правда, стоимость лечения очень большая — 2,5 миллиона долларов», — указано на
Родители объявили сбор средств на лечение дочери. На 6 марта собрано 347 866 доллара.
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Софии Жагунь нужно собрать 2,5 миллиона долларов на лечение.
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