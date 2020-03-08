Новшества в регулировании труда работников, с которыми заключаются контракты

Источник материала: Полесская правда



О новшествах в регулировании труда работников, с которыми заключаются контракты корреспонденту pinsknews.by рассказала заместитель председателя Брестского областного суда Елена Хотько:

– С 28 января 2020 вступила в действие новая редакция Трудового кодекса Республики Беларусь, в котором наряду с другими новшествами в правовом регулировании трудовых отношений введена глава 18-1, определяющая особенности труда работников-контрактников.

Действующее законодательство определяет контракт как срочный трудовой договор, заключаемый в письменной форме на определенный в нем срок для выполнения работы и содержащий особенности регулирования трудовых отношений между нанимателем и работником.

Для работников, работающих по контракту, предусмотрены дополнительные меры стимулирования труда: предоставление дополнительного поощрительного отпуска до пяти календарных дней с сохранением среднего заработка; повышение тарифной ставки (тарифного оклада) не более чем на 50 процентов, если больший размер не предусмотрен законодательством, а для работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, — надбавку в размере не более 50 процентов оклада.

В связи с изменениями в действующем законодательстве, касающимися содержания и условий контракта, утверждением в новой редакции Примерной формы контракта нанимателя с работником в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20.12.2019 г. № 882 условия действующих контрактов нанимателями должны быть приведены в соответствие с законодательством. Внесение изменений в контракты осуществляется путем оформления дополнительного соглашения о внесении изменений в действующие контракты путем их изложения в новой редакции. Данное мероприятие не является заключением нового контракта и не влечет изменения сроков его действия.

Новым законодательством о труде изменен порядок оформления контрактов, теперь каждая страница трудового контракта и приложений к нему должна быть подписана сторонами и пронумерована. Обсуждение содержания контракта с работником, который является членом профсоюза, производится с участием представителя соответствующего профсоюза.

Сроки контрактов остались прежними, они заключаются на срок не менее одного года и не более пяти лет, но конкретный срок действия определяется по соглашению сторон.

В действующем законодательстве произошли изменения и в части порядка продления контрактов с работниками, не допускающими нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины. Теперь с вышеуказанными работниками контракт продлевается в пределах пятилетнего срока его действия до истечения максимального срока его действия. На меньший срок контракт продлевается только с письменного согласия работника. По истечении пятилетнего срока действия контракта, а также в случае перевода такого работника с его согласия на другую работу по соглашению сторон заключается новый контракт на срок не менее трех лет либо с письменного согласия работника на меньший срок, но не менее одного года.

Также наниматель вправе с письменного согласия работника указанной категории, проработавшего у данного нанимателя не менее пяти лет, по истечении срока действия контракта заключить трудовой договор на неопределенный срок, за исключением случаев, когда заключение контрактов с работниками в соответствии с законодательством является обязательным (например, государственные служащие и др.).

Как показывает судебная практика, работники зачастую забывают о том, что не только наниматель, но и работник не позднее чем за один месяц до истечения срока действия должен письменно предупредить другую сторону о решении продолжить или прекратить трудовые отношения.

Гарантии для отдельных категорий работников при заключении и продлении контрактов не изменились. Напомню читателям, что контракты с беременными женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет (детей-инвалидов — до восемнадцати лет), трудовые договоры с которыми были заключены на неопределенный срок, без их согласия не заключаются. При этом срок действия контракта с беременной женщиной с ее согласия продлевается на период беременности либо иной срок по соглашению сторон. Кроме того, наниматель с согласия работника обязан продлить срок действия контракта либо заключить новый контракт:

с работающей женщиной, находящейся в отпуске по беременности и родам, матерью (отцом ребенка вместо матери, опекуном), находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, — на срок не менее чем до окончания указанных отпусков;

с работающей матерью (отцом ребенка вместо матери, опекуном), приступившей к работе до или после окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, — на срок не менее чем до достижения ребенком возраста пяти лет.

Также сохранены гарантии по заключению и продлению контрактов для работников, которые добросовестно работают и не допускают нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не более двух лет, — не менее чем до достижения указанного возраста. С 1 января 2020 общеустановленный пенсионный возраст для женщин составляет 57 лет, а мужчины 62 года.

При возникновении ситуаций, когда работник подпадает под действие гарантий по двум основаниям, нанимателю следует предложить работнику заключить контракт в соответствии с гарантией, предусматривающей более длительный срок его действия.

Произошедшие изменения в законодательстве, регулирующего трудовые контракты, направлены в первую очередь на максимальную защиту интересов работников, которые добросовестно работают и не допускают нарушений дисциплины.