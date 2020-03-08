Нина Воробьева 9 марта отметит чудесную дату – 75-летний юбилей

Источник материала: Газета Авангард

Нина Воробьева, жительница райцентра, 9 марта отметит чудесную дату – 75-летний юбилей. Но, по словам невестки Ольги и внучки Даши, бабушкин день рождения всегда по традиции праздновали 8 марта.





Признаться, по-доброму можно позавидовать юбилярше. Ведь именно Ольга и Даша обратились в редакцию с просьбой рассказать об этой замечательной женщине. Обладая природной скромностью, Нина Савельевна ни за что не согласилась бы на интервью.

…Судьба словно хранила ее, как бы предвидела, что этот человек будет всю жизнь дарить добро окружающим. И правда, Нина, рожденная на Туровщине в последние месяцы военного лихолетья, весной 1945-го, была одиннадцатым, последним ребенком, в крестьянской семье.

семилетней девочкой отдали в детский дом, чтобы она просто не умерла с голода и выжила. И маленькая Нина не просто выжила, а стала замечательным человеком.

Затем Нину перевели в детский дом в Буда-Кошелево, а после – в Уваровичи. В горпоселке она закончила среднюю школу и поступила учиться в медицинское училище в Гомеле. Вернулась в Буда-Кошелево, работала в санстанции, медсестрой, затем заведующей детским садом, что на улице Лавриновича. Очень любила деток – воспитанников детского сада. Как медработник, всегда спешила на помощь соседям: кому укол сделает, кому давление измерит. До сих пор к ней обращаются за медицинской помощью соседи и знакомые.

Здесь же, на Будакошелевщине, познакомилась со своим будущим мужем Владимиром. Им хватило всего две недели, чтобы понять, что они созданы друг для друга. В любви и нежности супруги прожили полвека, отметили золотую свадьбу, воспитали сына и дочь. Всегда и везде –только вместе. Не одну молодую пару Красного Кургана отправили в счастливую семейную жизнь: Владимир Александрович – в качестве тамады, а Нина Савельевна- как главный распорядитель торжества. А на своем золотом юбилее покорили присутствующих замечательным вальсом в своем исполнении. Не случайно в 2015 году супруги Воробьевы в районном конкурсе «Гордость города» были признаны победителями в номинации «Самая крепкая семья города Буда-Кошелево».

Два года назад Владимира Александровича не стало. И Нина Савельевна, переживая беду, словно растворилась в своей любви к детям, внучкам и правнукам. Кажется, что мама и бабушка успевает везде: и правнуков понянчить, и вкуснейшими пирогами накормить, и на приусадебном участке помочь.

Ольга и Даша на вопрос, что для Нины Савельевны значит женское счастье, не задумываясь, ответили: «Чтобы были здоровы и счастливы дети и внуки. Ведь для бабушки всегда на первом месте – семья». А главными ее качествами Даша считает доброту и трудолюбие.

Наталья ЛОГУНОВА