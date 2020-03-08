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С праздником, самые красивые! Как с 8 Марта поздравили в Уваровичской школе

08.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Очень душевно поздравили женщин с праздником весны уваровичские школьники. В фойе школы корреспондент «Авангарда» увидел вот такую экспозицию.С праздником, самые красивые! Как с 8 Марта поздравили в Уваровичской школе
С праздником, самые красивые! Как с 8 Марта поздравили в Уваровичской школе
С праздником, самые красивые! Как с 8 Марта поздравили в Уваровичской школе
С праздником, самые красивые! Как с 8 Марта поздравили в Уваровичской школе
С праздником, самые красивые! Как с 8 Марта поздравили в Уваровичской школе
С праздником, самые красивые! Как с 8 Марта поздравили в Уваровичской школе
С праздником, самые красивые! Как с 8 Марта поздравили в Уваровичской школе
С праздником, самые красивые! Как с 8 Марта поздравили в Уваровичской школе
С праздником, самые красивые! Как с 8 Марта поздравили в Уваровичской школе
С праздником, самые красивые! Как с 8 Марта поздравили в Уваровичской школе
С праздником, самые красивые! Как с 8 Марта поздравили в Уваровичской школе
С праздником, самые красивые! Как с 8 Марта поздравили в Уваровичской школе
С праздником, самые красивые! Как с 8 Марта поздравили в Уваровичской школе
С праздником, самые красивые! Как с 8 Марта поздравили в Уваровичской школе
С праздником, самые красивые! Как с 8 Марта поздравили в Уваровичской школе
С праздником, самые красивые! Как с 8 Марта поздравили в Уваровичской школе

 
 
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Очень душевно поздравили женщин с праздником весны уваровичские школьники. В фойе школы корреспондент "Авангарда" увидел вот такую экспозицию. ... ...
 
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