Что любит Матвиенко, о чем жалеет Костевич и что приносит удовольствие Путину. Тест по новостям

Источник материала: Tut.by

На неделе Лукашенко сменил вице-премьера, который курирует вопросы нефти и газа. А уже в субботу встретился с ним и главой «Белнефтехима», чтобы рассказать о поступивших нам предложениях по нефти. Говорит, объемы превышают 6 миллионов тонн и нам надо решить — брать или не брать.

Следственный комитет закончил расследование дела о взрыве во время салюта 3 июля, а белорусский суд вынес очередной смертный приговор . Мы узнали , кто хозяин бизнес-джета, который приписывали Лукашенко, и другие интересные детали из истории появления этого редкого для Беларуси самолета.

Среди приятных новостей — выздоровел первый заболевший коронавирусом студент, Минздрав оценивает риск развития тяжелых форм болезни как не очень высокий. А в стране наступила весна. С праздником, кому релевантно! А в подарок — наш тест по новостям недели.