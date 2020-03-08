Оксана Крючкова — «Женщина года Дубровенщины»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Оксана Крючкова (на снимке) из аг.Осинторф — человек, от которого напрямую зависит «погода» в домах и административных зданиях целого поселка. Она единственная в Витеб­ской области женщина-оператор газовой котельной. Оксана Крючкова — оператор котельной поселка Шабаны участка котельных и тепловых сетей УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник». А еще в этом году ей присвоено почетное звание «Женщина года Дубровенщины».

Оксана говорит, что когда впервые 16 лет назад переступила порог газовой котельной в Шабанах, разволновалась. Но уже спустя пару смен привыкла к шуму котлов, газового оборудования. Сейчас на дежур­стве чувствует себя уверенно. Однако главному правилу не изменяет — всегда остается на чеку и внимательно следит за показаниями приборов. Что ни говори — работа ответственная — на счету каждый градус. Ей подчиняются и кипяток, и газ под высоким давлением. Самый же главный критерий оценки работы — бесперебойность.

—За показателями приборов нужно видеть простых людей, которые хотят прийти в теплые дома, — уверена Оксана Александровна. — А с наступлением отопительного сезона мы всегда, каждую минуту, должны держать руку на пульсе и пульте.

Примечательно, что супруг Оксаны — оператор этой же газовой котельной. И они после дневной и ночной смен меняют друг друга. По специаль­ности же она — техник-технолог по керамике. Однако на то время, когда закончила Минский строи­тельный техникум, подходящей работы для себя не нашла.

— Узнали с мужем, что набирают операторов и лаборантов в котельные жилищно-коммунального хозяйства района, пришли на собеседование, — рассказывает Оксана Крючкова. — Наши кандидатуры одобрили и отправили обучаться на курсы в Витебск. Вот так и освоили новое дело, которое стало любимым.

Оператор котельной — профессия, сопряженная с большой опасностью.

— Неожиданности могут быть разные, — поясняет Оксана. — Например, внезапное отключение электроэнергии, — мы должны отреагировать во­время, так и в случае перебоев с водоснабжением. В аварийных ситуациях мы должны быстро и адекватно принимать меры для предотвращения неприятных последствий.

Директор УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» Олег Кирьянов в своем специалисте уверен.

— Это человек грамотный, ответственный, аккуратный, — отзывается руководитель об Оксане Александровне. — Человек, которому можно доверять в любой ситуации — никогда не подведет.

В помещении котельной царит идеальная чистота. Сложно представить, как одна женщина может содержать все в таком порядке. Оксана же улыбается: говорит, ответственность у нее в крови. Так что если такому человеку доверить любое дело — проверки будут не нужны.