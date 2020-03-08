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«Ущерб погашен Минобороны». В СК раскрыли новые детали дела о взрывах салютных установок в Минске
08.03.2020 23:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Двое россиян, обвиняемых по делу о взрывах на салюте в Минске летом 2019 года, находятся под стражей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич в программе «
— Оба сотрудника российской фирмы, обвиняемые по делу, находятся под стражей. Им такая мера пресечения была избрана в ходе следствия и санкционирована прокурором. В отношении военнослужащего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщил Носкевич.
Он также отметил, что «точка в этой трагической ситуации еще не поставлена».
— В отдельное производство выделены материалы в отношении иных должностных лиц Минской военной комендатуры, в действиях которых усматривается служебная халатность. Окончательное решение в отношении них будет принято после судебного рассмотрения дела в отношении фигурантов, о которых я сказал ранее, — пояснил глава СК.
В СК сообщили, что в результате произошедших взрывов причинен общий ущерб имуществу юридических и физических лиц на сумму 742 тысячи рублей.
— Общий разлет осколков в результате взрывов находился в радиусе 650 метров, то есть надо сказать, что еще повезло, что от этого трагического случая не оказалось больше жертв и причиненного ущерба, — сказал Носкевич.
По его словам, ущерб частично уже возмещен.
— Естественно, что в данной ситуации ущерб возмещало Министерство обороны. Если конкретные лица будут признаны судом виновными в совершении инкриминируемых преступлений, бремя материальной ответственности ложится сразу же на них, — пояснил председатель СК.
Иван Носкевич также выразил уверенность, что в будущем при проведении салютов в Беларуси безопасность граждан будет обеспечена.
— Следователями по результатам расследования внесено представление в Министерство обороны. В нем отражены причины и условия этого трагического случая. Внесены конкретные предложения, которые, с нашей точки зрения, будут способствовать дальнейшему безопасному проведению салютов. Насколько я знаю, уже идет подготовка к салюту в ознаменование 75-летия Великой Победы, — сказал он.
На неделе СК
По мнению следствия, закупленная у фирмы в РФ пиротехника имела брак, допущенный на предприятии-изготовителе. При заряжании салютных установок фейерверками двое россиян вместе с командиром роты Минской военной комендатуры «дорабатывали их путем внесения изменений (уменьшение диаметра путем механического воздействия), не предусмотренных руководством по эксплуатации». Из-за этого при проведении салюта произошли нештатные ситуации: взрывы изделий на низкой высоте и в стволах мортир, в результате которых один человек погиб, еще 11 пострадали.
6 марта Генпрокуратура
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Двое россиян, обвиняемых по делу о взрывах на салюте в Минске летом 2019 года, находятся под стражей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Иван...
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