«Ущерб погашен Минобороны». В СК раскрыли новые детали дела о взрывах салютных установок в Минске

Источник материала: Tut.by

Двое россиян, обвиняемых по делу о взрывах на салюте в Минске летом 2019 года, находятся под стражей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич в программе « Неделя » на СТВ.



Фото: Радыё «Свабода»

— Оба сотрудника российской фирмы, обвиняемые по делу, находятся под стражей. Им такая мера пресечения была избрана в ходе следствия и санкционирована прокурором. В отношении военнослужащего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщил Носкевич.

Он также отметил, что «точка в этой трагической ситуации еще не поставлена».

— В отдельное производство выделены материалы в отношении иных должностных лиц Минской военной комендатуры, в действиях которых усматривается служебная халатность. Окончательное решение в отношении них будет принято после судебного рассмотрения дела в отношении фигурантов, о которых я сказал ранее, — пояснил глава СК.

В СК сообщили, что в результате произошедших взрывов причинен общий ущерб имуществу юридических и физических лиц на сумму 742 тысячи рублей.

— Общий разлет осколков в результате взрывов находился в радиусе 650 метров, то есть надо сказать, что еще повезло, что от этого трагического случая не оказалось больше жертв и причиненного ущерба, — сказал Носкевич.

По его словам, ущерб частично уже возмещен.

— Естественно, что в данной ситуации ущерб возмещало Министерство обороны. Если конкретные лица будут признаны судом виновными в совершении инкриминируемых преступлений, бремя материальной ответственности ложится сразу же на них, — пояснил председатель СК.

Иван Носкевич также выразил уверенность, что в будущем при проведении салютов в Беларуси безопасность граждан будет обеспечена.

— Следователями по результатам расследования внесено представление в Министерство обороны. В нем отражены причины и условия этого трагического случая. Внесены конкретные предложения, которые, с нашей точки зрения, будут способствовать дальнейшему безопасному проведению салютов. Насколько я знаю, уже идет подготовка к салюту в ознаменование 75-летия Великой Победы, — сказал он.

На неделе СК завершил расследование дела о взрыве салютных установок во время празднования в Минске 3 июля 2019 года Дня независимости, обвинение предъявлено двум сотрудникам российской фирмы «Пиро-Росс» и белорусскому военному. Россиянам предъявлено обвинение по статье «нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека». Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы по статье «нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека». По этим статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По мнению следствия, закупленная у фирмы в РФ пиротехника имела брак, допущенный на предприятии-изготовителе. При заряжании салютных установок фейерверками двое россиян вместе с командиром роты Минской военной комендатуры «дорабатывали их путем внесения изменений (уменьшение диаметра путем механического воздействия), не предусмотренных руководством по эксплуатации». Из-за этого при проведении салюта произошли нештатные ситуации: взрывы изделий на низкой высоте и в стволах мортир, в результате которых один человек погиб, еще 11 пострадали.

6 марта Генпрокуратура сообщила , что изучила это дело и направила его в суд.