ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ущерб погашен Минобороны». В СК раскрыли новые детали дела о взрывах салютных установок в Минске

08.03.2020 23:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Двое россиян, обвиняемых по делу о взрывах на салюте в Минске летом 2019 года, находятся под стражей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич в программе «Неделя» на СТВ.


Фото: Радыё «Свабода»

— Оба сотрудника российской фирмы, обвиняемые по делу, находятся под стражей. Им такая мера пресечения была избрана в ходе следствия и санкционирована прокурором. В отношении военнослужащего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщил Носкевич.

Он также отметил, что «точка в этой трагической ситуации еще не поставлена».

— В отдельное производство выделены материалы в отношении иных должностных лиц Минской военной комендатуры, в действиях которых усматривается служебная халатность. Окончательное решение в отношении них будет принято после судебного рассмотрения дела в отношении фигурантов, о которых я сказал ранее, — пояснил глава СК.

В СК сообщили, что в результате произошедших взрывов причинен общий ущерб имуществу юридических и физических лиц на сумму 742 тысячи рублей.

— Общий разлет осколков в результате взрывов находился в радиусе 650 метров, то есть надо сказать, что еще повезло, что от этого трагического случая не оказалось больше жертв и причиненного ущерба, — сказал Носкевич.

По его словам, ущерб частично уже возмещен.

— Естественно, что в данной ситуации ущерб возмещало Министерство обороны. Если конкретные лица будут признаны судом виновными в совершении инкриминируемых преступлений, бремя материальной ответственности ложится сразу же на них, — пояснил председатель СК.

Иван Носкевич также выразил уверенность, что в будущем при проведении салютов в Беларуси безопасность граждан будет обеспечена.

— Следователями по результатам расследования внесено представление в Министерство обороны. В нем отражены причины и условия этого трагического случая. Внесены конкретные предложения, которые, с нашей точки зрения, будут способствовать дальнейшему безопасному проведению салютов. Насколько я знаю, уже идет подготовка к салюту в ознаменование 75-летия Великой Победы, — сказал он.

На неделе СК завершил расследование дела о взрыве салютных установок во время празднования в Минске 3 июля 2019 года Дня независимости, обвинение предъявлено двум сотрудникам российской фирмы «Пиро-Росс» и белорусскому военному. Россиянам предъявлено обвинение по статье «нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека». Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы по статье «нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека». По этим статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По мнению следствия, закупленная у фирмы в РФ пиротехника имела брак, допущенный на предприятии-изготовителе. При заряжании салютных установок фейерверками двое россиян вместе с командиром роты Минской военной комендатуры «дорабатывали их путем внесения изменений (уменьшение диаметра путем механического воздействия), не предусмотренных руководством по эксплуатации». Из-за этого при проведении салюта произошли нештатные ситуации: взрывы изделий на низкой высоте и в стволах мортир, в результате которых один человек погиб, еще 11 пострадали.

6 марта Генпрокуратура сообщила, что изучила это дело и направила его в суд.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое россиян, обвиняемых по делу о взрывах на салюте в Минске летом 2019 года, находятся под стражей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Иван...
 
Новости дня
Новости общества
 
Оксана Крючкова — «Женщина года Дубровенщины»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика