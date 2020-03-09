Караник рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Новый коронавирус COVID-19 обрастает мифами. Некоторые из них развеяли в ВОЗ, еще о двух популярных заблуждениях рассказал в эфире телеканала ОНТ министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Первый миф — это миф о том, что против коронавируса не формируется иммунитет, можно болеть этой болезнью много раз. На самом деле, иммунитет формируется. Информация прошла о том, что были пациенты, которые повторно заразились данной инфекцией. Когда мы беседовали с экспертами Всемирной организации здравоохранения, они высказали такую точку зрения, что первые тесты на выявление РНК вируса давали достаточно значительный процент ложных результатов. На самом деле, это был не коронавирус. Человек благополучно выписывался и возвращался к повседневной жизни, а после этого действительно заболевал коронавирусом, после чего это трактовалось как повторное заражение, — пояснил глава Минздрава.

Второй миф — коронавирусная инфекция вызывает стойкое поражение иммунитета, она сродни СПИДу, а человек, ею переболевший, остается глубоким инвалидом.

— Эта теория сформировалась из нескольких мифов. Во-первых, когда подбирали различные варианты противовирусного лечения, в том числе наши китайские коллеги, пробовали использовать антиретровирусную терапию — препараты, которые используются для лечения ВИЧ/СПИДа. Вот это использование препаратов, которые используются для лечения СПИДа, породило миф о том, что коронавирус — это сходное заболевание, которое обладает тем же воздействием на организм, — добавил Владимир Караник.

Каждый положительный тест перепроверяется трижды

По словам главы Минздрава, ресурсов для обнаружения вируса в Беларуси хватает.

— РНК вируса было передано ВОЗ максимально оперативно, это позволило создать тест-системы. У нас есть тест-системы отечественного производства, она валидирована ВОЗ, — отметил он.

В Беларуси также есть тест-система и российского производства. Используется и третья система. «Мы всегда используем перекрестный контроль», — добавил министр. В случае положительного результата, подчеркнул он, каждый перепроверяется трижды.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси

28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана . Он обучается в БНТУ. Вместе со студентом были госпитализированы его девушка, ее родители и сестра . Кроме того, в больницу попали 26 одногруппников парня и 7 преподавателей . 7 марта Минздрав сообщил , что иранский студент уже здоров.

У отца невесты студента из Ирана один из тестов показал «сомнительный результат» — он стал вторым пациентом с коронавирусом.

1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска, выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Дизайнер витебского предприятия и двое ее коллег прибыли из Италии.

3 марта в Беларуси лабораторно подтвердили ﻿﻿4-й случай коронавируса. Положительный результат выявлен у одного из пациентов, который находится под медицинским наблюдением в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом.

4 марта стало известно о еще двух человеках, которые заразились коронавирусом.

В Беларуси по состоянию на утро 7 марта не выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Об этом TUT.BY сообщил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.