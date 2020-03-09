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Внучка президента, дворник без короны, женские бои, мамино горе и советские солдаты - все за выходные

09.03.2020 07:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, отметили праздник? Вся страна с тюльпанами? А видели, какая красота вчера вчера была на столичном проспекте Независимости? Здесь прошел самый женственный забег Beauty Run: бежали 5 тысяч девушек! А наш топ-25 умниц и красавиц бизнесвумен Беларуси, которые являются владельцами и совладельцами высокотехнологичных компаний и стартапов страны, видели? А какие девушки служат в белорусской армии, знаете? О Розе и Кларе, кстати, вчера вспоминали? Мы — да. А знаете, что этот день значит для девушек, рожденных в XXI веке? Ладно, давайте осознаем, что праздник закончился, быстро вспомним, чем страна и мир жили в прошедшие выходные (если уже совсем забыли, что было на прошлой неделе — держите наш тест), и снова с головой окунемся в рабочие будни.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Так, что у нас с коронавирусом? Новости сплошь позитивные: новых заболевших нет, «старые» вылечиваются, риск тяжелых форм Минздрав оценивает как не очень высокий. Зато давайте расскажем, в каких странах больше всего заразившихся.
  • Ну и вторая наша «больная» тема — нефть (кстати, мировые цены на нее обвалились на 30% — и это самое резкое падение после войны в Персидском заливе). На «Нафтан» в субботу начала поступать вторая партия танкерной нефти. На предприятии рассказали, откуда сырье. А Лукашенко тем временем заявил, что «поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси». По его словам, предложенные объемы превышают 6 миллионов тонн. Ну и женщин с праздником, тоже поздравил, конечно.
  • В СК раскрыли новые детали дела о взрывах салютных установок в Минске. Например, теперь мы точно знаем, на сколько метров вокруг разлетались осколки и какой ущерб погасило Министерство обороны. «Надо сказать, что еще повезло, что от этого трагического случая не оказалось больше жертв и причиненного ущерба», — говорит сейчас Носкевич. Ну и еще он рассказал, какие изменения в Уголовный кодекс хочет внести СК.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • На конкурсе «Мисс Лицей БГУ» внучка президента Анастасия Лукашенко пошутила про деда и заняла второе место. Вот здесь у нас есть видео.
  • А вот, знакомьтесь — 19-летняя дворник Лена из Дрогичина. Девушка хочет стать вальщиком деревьев и мечтает о бензопиле, а ее заставляют бороться за корону «Мисс Беларусь». И наши читатели очень верят в то, что у нее получится и то, и другое!


  • А мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства. И этот выпуск — очень страшный. Три года назад Оксане позвонили и сказали, что ее единственный 10-летний сын покончил с собой. Что помогает справиться с болью, которая, кажется, никогда не утихнет? Смотрите.
  • Вы же знаете Василия Раинчика — композитора, художественного руководителя популярного советского ансамбля «Верасы», народного артиста Беларуси? Ему исполнилось 70 — и мы рассказываем о взлете «Верасов» и неимоверном по советским меркам богатстве музыкантов: «„Верасы“ в 80-е реально были миллионерами — давали по сто концертов в месяц. Представляете, какие были сборы? Мы приезжали с гастролей и могли купить себе все с одной поездки: машину, мебель, рояль — и оставались деньги еще на одну машину».
  • А парни из Гомеля с нуля собрали багги — и всего за четыре тысячи долларов. Смотрите, какой классный!
  • Потрясающая история о том, как солдаты из советского стройбата удивили мир. 60 лет назад авиационная группа с американского авианосца обнаружила полузатопленную баржу Т-36 с четырьмя изможденными советскими солдатами на борту примерно в тысяче миль северо-западнее Гавайев. Как позже узнал весь мир, они дрейфовали на неуправляемом судне в Тихом океане 51 день — без запасов еды, воды и топлива. И, что самое важное, остались во всем этом людьми: весь мир восхищался мужеством людей, которые в критической ситуации не потеряли человеческий облик, не озверели, не дрались за еду и воду и боролись за жизнь вместе, а не каждый сам за себя.


О СПОРТЕ


Все новости субботы, 7 марта

Все новости воскресенья, 8 марта

Кстати. Сегодня в Нидерландах начинается суд по делу о крушении Boeing над Донбассом в 2014 году. В этой страшной трагедии тогда погибли 298 человек, сегодня перед судом предстанут четверо обвиняемых. Будем следить за процессом, конечно, оставайтесь с нами — и хорошей нам всем недели. И первое суперлуние в этом году
сегодня не пропустите!

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Доброе утро! Ну что, отметили праздник? Вся страна с тюльпанами? Ладно, давайте осознаем, что он закончился, быстро вспомним, чем страна и мир жили в прошедшие...
 
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