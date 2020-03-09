Внучка президента, дворник без короны, женские бои, мамино горе и советские солдаты - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, отметили праздник? Вся страна с тюльпанами? А видели, какая красота вчера вчера была на столичном проспекте Независимости? Здесь прошел самый женственный забег Beauty Run: бежали 5 тысяч девушек! А наш топ-25 умниц и красавиц бизнесвумен Беларуси, которые являются владельцами и совладельцами высокотехнологичных компаний и стартапов страны, видели ? А какие девушки служат в белорусской армии, знаете ? О Розе и Кларе, кстати, вчера вспоминали? Мы — да . А знаете, что этот день значит для девушек, рожденных в XXI веке ? Ладно, давайте осознаем, что праздник закончился, быстро вспомним, чем страна и мир жили в прошедшие выходные (если уже совсем забыли, что было на прошлой неделе — держите наш тест ), и снова с головой окунемся в рабочие будни.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

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На конкурсе «Мисс Лицей БГУ» внучка президента Анастасия Лукашенко пошутила про деда и заняла второе место. Вот здесь у нас есть видео .

и заняла второе место. . А вот, знакомьтесь — 19-летняя дворник Лена из Дрогичина. Девушка хочет стать вальщиком деревьев и мечтает о бензопиле, а ее заставляют бороться за корону «Мисс Беларусь». И наши читатели очень верят в то, что у нее получится и то, и другое!





А мы продолжаем проект « Быть мамой », в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства. И этот выпуск — очень страшны й. Три года назад Оксане позвонили и сказали, что ее единственный 10-летний сын покончил с собой. Что помогает справиться с болью, которая, кажется, никогда не утихнет? Смотрите .

», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства. И й. Три года назад Оксане позвонили и сказали, что ее единственный 10-летний сын покончил с собой. Что помогает справиться с болью, которая, кажется, никогда не утихнет? . Вы же знаете Василия Раинчика — композитора, художественного руководителя популярного советского ансамбля «Верасы», народного артиста Беларуси? Ему исполнилось 70 — и мы рассказываем о взлете «Верасов» и неимоверном по советским меркам богатстве музыкантов : «„Верасы“ в 80-е реально были миллионерами — давали по сто концертов в месяц. Представляете, какие были сборы? Мы приезжали с гастролей и могли купить себе все с одной поездки: машину, мебель, рояль — и оставались деньги еще на одну машину».

— композитора, художественного руководителя популярного советского ансамбля «Верасы», народного артиста Беларуси? Ему исполнилось 70 — и мы рассказываем : «„Верасы“ в 80-е реально были миллионерами — давали по сто концертов в месяц. Представляете, какие были сборы? Мы приезжали с гастролей и могли купить себе все с одной поездки: машину, мебель, рояль — и оставались деньги еще на одну машину». А парни из Гомеля с нуля собрали багги — и всего за четыре тысячи долларов. Смотрите, какой классный !

— и всего за четыре тысячи долларов. ! Потрясающая история о том, как солдаты из советского стройбата удивили мир. 60 лет назад авиационная группа с американского авианосца обнаружила полузатопленную баржу Т-36 с четырьмя изможденными советскими солдатами на борту примерно в тысяче миль северо-западнее Гавайев. Как позже узнал весь мир, они дрейфовали на неуправляемом судне в Тихом океане 51 день — без запасов еды, воды и топлива . И, что самое важное, остались во всем этом людьми: весь мир восхищался мужеством людей, которые в критической ситуации не потеряли человеческий облик, не озверели, не дрались за еду и воду и боролись за жизнь вместе, а не каждый сам за себя.





Ну, а напоследок можем рассказать вам, как экономить воду дома и как правильно сортировать мусор . Мы — за экологию и экономию!

О СПОРТЕ





Все новости субботы, 7 марта

Все новости воскресенья, 8 марта

Кстати. Сегодня в Нидерландах начинается суд по делу о крушении Boeing над Донбассом в 2014 году. В этой страшной трагедии тогда погибли 298 человек, сегодня перед судом предстанут четверо обвиняемых . Будем следить за процессом, конечно, оставайтесь с нами — и хорошей нам всем недели. И первое суперлуние в этом году

сегодня не пропустите !

Ваша редакция