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Март капризничает. Погода в Гомеле на неделе
09.03.2020 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весна продолжается, но март капризничает. На предстоящей неделе,
В понедельник в Гомеле без осадков и до +10°С.
Во вторник +11°С, днем солнечно, а вечером возможен дождь.
В среду до +8°С, дождь и ветер 13 м/сек.
В четверг +10°С, облачно с прояснениями, без осадков.
В пятницу +9°С, дождь, порывы ветра до 17 м/сек.
Хорошей недели, друзья!
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Весна продолжается, но март капризничает. На предстоящей неделе, по данным pogoda.by, будет ветрено, а иногда дождливо.
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