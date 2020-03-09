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Март капризничает. Погода в Гомеле на неделе

09.03.2020 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весна продолжается, но март капризничает. На предстоящей неделе, по данным pogoda.by, будет ветрено, а иногда дождливо.


Фото: Reuters

В понедельник в Гомеле без осадков и до +10°С.

Во вторник +11°С, днем солнечно, а вечером возможен дождь.

В среду до +8°С, дождь и ветер 13 м/сек.

В четверг +10°С, облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу +9°С, дождь, порывы ветра до 17 м/сек.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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Весна продолжается, но март капризничает. На предстоящей неделе, по данным pogoda.by, будет ветрено, а иногда дождливо.
 
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